Раввин назвал одну из главных задач духовенства

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Руководитель департамента по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич сообщил, что помощь находящимся в госпиталях раненым в ходе СВО, а также их семьям является важнейшей задачей духовенства.

"Для нас важнейшая задача с участниками СВО – это посещение госпиталей, больниц и работа с ранеными, в частности, в помощи в протезировании, психологическая и иная поддержка, забота об их семьях. Мы считаем, что эта важная тема на повестке сегодняшнего дня", - рассказал РИА Новости во вторник Гуревич во время круглого стола "Традиционные ценности народов России как основа национального единства" в Общественной палате РФ.