Раввин назвал одну из главных задач духовенства
Раввин назвал одну из главных задач духовенства - РИА Новости, 29.10.2025
Раввин назвал одну из главных задач духовенства
29.10.2025
Раввин назвал одну из главных задач духовенства
Раввин Гуревич: помощь раненым в СВО - высшая задача духовенства
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Руководитель департамента по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич сообщил, что помощь находящимся в госпиталях раненым в ходе СВО, а также их семьям является важнейшей задачей духовенства.
"Для нас важнейшая задача с участниками СВО – это посещение госпиталей, больниц и работа с ранеными, в частности, в помощи в протезировании, психологическая и иная поддержка, забота об их семьях. Мы считаем, что эта важная тема на повестке сегодняшнего дня", - рассказал РИА Новости во вторник Гуревич во время круглого стола "Традиционные ценности народов России как основа национального единства" в Общественной палате РФ.
По словам религиозного деятеля, получившие ранения в СВО военнослужащие также нуждаются в духовном окормлении.
"Помимо медицинской и иной помощи ребятам необходима духовная и моральная поддержка, которая предполагает восстановление, реабилитацию и уверенность в завтрашнем дне", - заключил собеседник агентства.