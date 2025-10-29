Рейтинг@Mail.ru
Раввин назвал одну из главных задач духовенства
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате
Религия
 
19:12 29.10.2025
Раввин назвал одну из главных задач духовенства
Раввин назвал одну из главных задач духовенства - РИА Новости, 29.10.2025
Раввин назвал одну из главных задач духовенства
Руководитель департамента по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич... РИА Новости, 29.10.2025
Никита Бизин
Никита Бизин
религия
Религия, Религия
Раввин назвал одну из главных задач духовенства

Раввин Гуревич: помощь раненым в СВО - высшая задача духовенства

Реконструкция Меноры, выполненная в Институте Храма в Иерусалиме
Реконструкция Меноры, выполненная в Институте Храма в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Public domain/ariely
Реконструкция Меноры, выполненная в Институте Храма в Иерусалиме
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Руководитель департамента по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич сообщил, что помощь находящимся в госпиталях раненым в ходе СВО, а также их семьям является важнейшей задачей духовенства.
"Для нас важнейшая задача с участниками СВО – это посещение госпиталей, больниц и работа с ранеными, в частности, в помощи в протезировании, психологическая и иная поддержка, забота об их семьях. Мы считаем, что эта важная тема на повестке сегодняшнего дня", - рассказал РИА Новости во вторник Гуревич во время круглого стола "Традиционные ценности народов России как основа национального единства" в Общественной палате РФ.
По словам религиозного деятеля, получившие ранения в СВО военнослужащие также нуждаются в духовном окормлении.
"Помимо медицинской и иной помощи ребятам необходима духовная и моральная поддержка, которая предполагает восстановление, реабилитацию и уверенность в завтрашнем дне", - заключил собеседник агентства.
РелигияРелигия
 
 
