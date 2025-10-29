Нутрициолог назвала самые полезные способы приготовления яиц

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Чтобы сохранить полезные свойства яиц, нужно выбирать щадящие способы приготовления, например, пашот, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.

"Способы приготовления для сохранения питательных свойств должны быть максимально щадящими: всмятку, пашот, глазунья (на нерафинированном масле или без него)", - отметила эксперт.

Нутрициолог отметила, что в яйцах содержатся незаменимые аминокислоты и жиры и, чтобы сохранить пищевую ценность, не стоит подвергать продукт длительной температурной обработке.

"Это максимально полезный продукт по своему составу, в яйцах содержатся незаменимые аминокислоты, жиры: холин и лецитин, необходимые мозгу и печени, витамины группы В, жирорастворимые витамины (А, Д, Е, К2), микроэлементы (железо, калий, селен, цинк и др.)", - подчеркнула Масленникова.