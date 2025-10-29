https://ria.ru/20251029/yaytsa-2051357489.html
Нутрициолог назвала самые полезные способы приготовления яиц
Чтобы сохранить полезные свойства яиц, нужно выбирать щадящие способы приготовления, например, пашот, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова. РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Чтобы сохранить полезные свойства яиц, нужно выбирать щадящие способы приготовления, например, пашот, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.
"Способы приготовления для сохранения питательных свойств должны быть максимально щадящими: всмятку, пашот, глазунья (на нерафинированном масле или без него)", - отметила эксперт.
Нутрициолог отметила, что в яйцах содержатся незаменимые аминокислоты и жиры и, чтобы сохранить пищевую ценность, не стоит подвергать продукт длительной температурной обработке.
"Это максимально полезный продукт по своему составу, в яйцах содержатся незаменимые аминокислоты, жиры: холин и лецитин, необходимые мозгу и печени, витамины группы В, жирорастворимые витамины (А, Д, Е, К2), микроэлементы (железо, калий, селен, цинк и др.)", - подчеркнула Масленникова.
Эксперт отметила, что совсем пренебрегать температурной обработкой не стоит, так как лучше белок усваивается в термообработанном виде, чем в сыром.