Нутрициолог назвала самые полезные способы приготовления яиц - РИА Новости, 29.10.2025
03:23 29.10.2025
Нутрициолог назвала самые полезные способы приготовления яиц
Чтобы сохранить полезные свойства яиц, нужно выбирать щадящие способы приготовления, например, пашот, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова. РИА Новости, 29.10.2025
© AP Photo / Matt RourkeКуриные яйца
Куриные яйца. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Чтобы сохранить полезные свойства яиц, нужно выбирать щадящие способы приготовления, например, пашот, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.
"Способы приготовления для сохранения питательных свойств должны быть максимально щадящими: всмятку, пашот, глазунья (на нерафинированном масле или без него)", - отметила эксперт.
Нутрициолог отметила, что в яйцах содержатся незаменимые аминокислоты и жиры и, чтобы сохранить пищевую ценность, не стоит подвергать продукт длительной температурной обработке.
"Это максимально полезный продукт по своему составу, в яйцах содержатся незаменимые аминокислоты, жиры: холин и лецитин, необходимые мозгу и печени, витамины группы В, жирорастворимые витамины (А, Д, Е, К2), микроэлементы (железо, калий, селен, цинк и др.)", - подчеркнула Масленникова.
Эксперт отметила, что совсем пренебрегать температурной обработкой не стоит, так как лучше белок усваивается в термообработанном виде, чем в сыром.
