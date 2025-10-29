В Чернигове прогремел взрыв

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Взрыв произошел в Чернигове на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
В Черниговском районе Черниговской области Украины объявлена воздушная тревога.
«
"В Чернигове был слышен взрыв", - сообщает телеканал.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
