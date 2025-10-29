Тамбовчанки до 35 лет получат 300 тысяч рублей за рождение третьего ребенка

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Женщинам до 35 лет, родившим третьего и последующих детей, в Тамбовской области будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 300 тысяч рублей, сообщил глава региона Евгений Первышов.

« "Единовременная денежная выплата в размере 300 тысяч рублей будет выплачиваться мамам до 35 лет, родившим третьего и последующих детей. Также вводится дополнительная выплата в 5 тысяч рублей на каждого ребёнка, рождённого на территории Тамбовской области", - сообщил Первышов в своем Telegram-канале.

По его словам, с 1 января 2026 года ежемесячная денежная выплата в размере 5 тысяч рублей будет также выплачиваться семьям с детьми, страдающими целиакией или фенилкетонурией, которым требуется особое низкобелковое питание, таких детей в регионе 47.