Тамбовчанки до 35 лет получат 300 тысяч рублей за рождение третьего ребенка
17:01 29.10.2025
Тамбовчанки до 35 лет получат 300 тысяч рублей за рождение третьего ребенка
тамбовская область
евгений первышов
тамбовская областная дума
тамбовская область
тамбовская область, евгений первышов, тамбовская областная дума
Тамбовская область, Евгений Первышов, Тамбовская областная Дума
Женщина с ребенком за рабочим столом
Женщина с ребенком за рабочим столом
© Depositphotos.com / Garetsworkshop
Женщина с ребенком за рабочим столом. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Женщинам до 35 лет, родившим третьего и последующих детей, в Тамбовской области будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 300 тысяч рублей, сообщил глава региона Евгений Первышов.
Соответствующий законопроект поддержали депутаты Тамбовской областной думы, уточнил глава региона.
«
"Единовременная денежная выплата в размере 300 тысяч рублей будет выплачиваться мамам до 35 лет, родившим третьего и последующих детей. Также вводится дополнительная выплата в 5 тысяч рублей на каждого ребёнка, рождённого на территории Тамбовской области", - сообщил Первышов в своем Telegram-канале.
По его словам, с 1 января 2026 года ежемесячная денежная выплата в размере 5 тысяч рублей будет также выплачиваться семьям с детьми, страдающими целиакией или фенилкетонурией, которым требуется особое низкобелковое питание, таких детей в регионе 47.
Первышов также отметил, что депутаты поддержали внесенный законопроект об установлении на территории области моратория на приватизацию сельхозземель до 2050 года, что позволит обеспечить стабильный доход бюджета и создаст условия для экономического роста региона.
Тамбовская областьЕвгений ПервышовТамбовская областная Дума
 
 
