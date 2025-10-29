Рейтинг@Mail.ru
"Грозит коллапс". В Германии предупредили ВСУ, что их ждет зимой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 29.10.2025 (обновлено: 22:59 29.10.2025)
"Грозит коллапс". В Германии предупредили ВСУ, что их ждет зимой
"Грозит коллапс". В Германии предупредили ВСУ, что их ждет зимой - РИА Новости, 29.10.2025
"Грозит коллапс". В Германии предупредили ВСУ, что их ждет зимой
ВСУ этой зимой столкнутся с серьезным похолоданием, пишет Bild, комментируя критическую ситуацию с энергетикой на Украине. РИА Новости, 29.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
юрий продан
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
германия
"Грозит коллапс". В Германии предупредили ВСУ, что их ждет зимой

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ВСУ этой зимой столкнутся с серьезным похолоданием, пишет Bild, комментируя критическую ситуацию с энергетикой на Украине.
"Коллапс энергосистемы грозит Украине катастрофическим похолоданием. Предстоящая зима будет самой суровой", — сообщила газета со ссылкой на украинские источники.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан предупредил, что зимой страна не сможет избежать перебоев в газо- и электроснабжении.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияЮрий ПроданДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
