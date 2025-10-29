https://ria.ru/20251029/vsu-2051664362.html
"Грозит коллапс". В Германии предупредили ВСУ, что их ждет зимой
ВСУ этой зимой столкнутся с серьезным похолоданием, пишет Bild, комментируя критическую ситуацию с энергетикой на Украине. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T22:53:00+03:00
2025-10-29T22:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
юрий продан
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
германия
Bild: украинским военным грозит крайне беспощадная зима