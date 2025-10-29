https://ria.ru/20251029/vsu-2051664186.html
При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека
При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека
При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали в результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.10.2025
При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека
