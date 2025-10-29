Рейтинг@Mail.ru
При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека
Специальная военная операция на Украине
 
22:52 29.10.2025
При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека
При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали в результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.10.2025
При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека

Гладков: два человека пострадали при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"Два мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ. В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал о землю. Мужчину, получившего осколочные ранения головы и ног, вывезли бойцы самообороны", - написал он в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что пострадавший госпитализирован.
Кроме того, по данным Гладкова, за медицинской помощью обратилась ещё одна пострадавшая в результате атаки дрона в селе Замостье Грайворонского округа. Уточняется, что женщина с баротравмой госпитализирована в городскую больницу №2 Белгорода.
