ВСУ выпустили по Белгородской области 40 снарядов за сутки - РИА Новости, 29.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 29.10.2025
ВСУ выпустили по Белгородской области 40 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области 40 снарядов за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 40 снарядов, шесть мирных жителей обратились за медицинской помощью, сообщил... РИА Новости, 29.10.2025
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили по Белгородской области 40 снарядов за сутки

Гладков: ВСУ за сутки выпустили 40 снарядов по Белгородской области

БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 40 снарядов, шесть мирных жителей обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе во вторник. Атакам подверглись 46 населенных пунктов в восьми районах региона, зафиксированы атаки 85 беспилотников, из них 48 дронов сбиты и подавлены. За отчётный период повреждены два многоквартирных дома, 14 частных домовладений, два коммерческих объекта, два объекта инфраструктуры, фермерское хозяйство и 13 транспортных средств.
Белгородском районе посёлок Октябрьский, сёла Бессоновка, Красный Октябрь, Николаевка, Репное и Чайки атакованы семью беспилотниками, четыре из которых сбиты и подавлены. Женщине, пострадавшей в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом в посёлке Октябрьский, в городской больнице №2 города Белгорода после проведенных обследований диагноз исключили. Поздно вечером за медицинской помощью обратились ещё двое: мужчине и 15-летнему подростку диагностировали баротравмы. Лечение проходят амбулаторно", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе село Зозули подверглось атаке FPV-дрона, Валуйский округ атакован 18 беспилотниками, 10 из которых подавлены и сбиты. В Волоконовском районе выпущено восемь боеприпасов и произведены атаки семи беспилотников, из которых три сбиты и подавлены. По данным губернатора, в Грайворонском округе выпущено шесть боеприпасов и совершены атаки семи беспилотников, в больницу обратился мужчина после атаки дрона 27 октября, в Краснояружском районе выпущено 25 боеприпасов и нанесены удары пяти БПЛА.
«
"В Ракитянском районе село Илёк-Кошары атаковано двумя беспилотниками. От удара одного из них по легковому автомобилю пострадал мужчина... В Шебекинском муниципальном округе… выпущен один боеприпас и совершены атаки 38 беспилотников, 29 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка при детонации FPV-дрона пострадал боец подразделения "Орлан", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
