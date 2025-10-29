ВСУ выпустили по Белгородской области 40 снарядов за сутки

БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 40 снарядов, шесть мирных жителей обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе во вторник. Атакам подверглись 46 населенных пунктов в восьми районах региона, зафиксированы атаки 85 беспилотников, из них 48 дронов сбиты и подавлены. За отчётный период повреждены два многоквартирных дома, 14 частных домовладений, два коммерческих объекта, два объекта инфраструктуры, фермерское хозяйство и 13 транспортных средств.
"В Белгородском районе посёлок Октябрьский, сёла Бессоновка, Красный Октябрь, Николаевка, Репное и Чайки атакованы семью беспилотниками, четыре из которых сбиты и подавлены. Женщине, пострадавшей в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом в посёлке Октябрьский, в городской больнице №2 города Белгорода после проведенных обследований диагноз исключили. Поздно вечером за медицинской помощью обратились ещё двое: мужчине и 15-летнему подростку диагностировали баротравмы. Лечение проходят амбулаторно", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе село Зозули подверглось атаке FPV-дрона, Валуйский округ атакован 18 беспилотниками, 10 из которых подавлены и сбиты. В Волоконовском районе выпущено восемь боеприпасов и произведены атаки семи беспилотников, из которых три сбиты и подавлены. По данным губернатора, в Грайворонском округе выпущено шесть боеприпасов и совершены атаки семи беспилотников, в больницу обратился мужчина после атаки дрона 27 октября, в Краснояружском районе выпущено 25 боеприпасов и нанесены удары пяти БПЛА.
"В Ракитянском районе село Илёк-Кошары атаковано двумя беспилотниками. От удара одного из них по легковому автомобилю пострадал мужчина... В Шебекинском муниципальном округе… выпущен один боеприпас и совершены атаки 38 беспилотников, 29 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка при детонации FPV-дрона пострадал боец подразделения "Орлан", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
