ВСУ выпустили по Белгородской области 40 снарядов за сутки

Он добавил, что в Борисовском районе село Зозули подверглось атаке FPV-дрона, Валуйский округ атакован 18 беспилотниками, 10 из которых подавлены и сбиты. В Волоконовском районе выпущено восемь боеприпасов и произведены атаки семи беспилотников, из которых три сбиты и подавлены. По данным губернатора, в Грайворонском округе выпущено шесть боеприпасов и совершены атаки семи беспилотников, в больницу обратился мужчина после атаки дрона 27 октября, в Краснояружском районе выпущено 25 боеприпасов и нанесены удары пяти БПЛА.