Бригада ВСУ осталась без терминалов "Старлинк" на Харьковском направлении

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Без связи и управления осталась 57-я бригада ВСУ на харьковском направлении - в подразделении почти полностью закончились терминалы "Старлинк", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В 57-й отдельной мотопехотной бригаде практически полностью закончились терминалы "Старлинк", а ввиду сложностей с доставкой на позиции аккумуляторов для радиостанций, враг фактически остался без связи и управления", - сказал собеседник агентства.