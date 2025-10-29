https://ria.ru/20251029/vsu-2051370742.html
Бригада ВСУ осталась без терминалов "Старлинк" на Харьковском направлении
Бригада ВСУ осталась без терминалов "Старлинк" на Харьковском направлении - РИА Новости, 29.10.2025
Бригада ВСУ осталась без терминалов "Старлинк" на Харьковском направлении
Без связи и управления осталась 57-я бригада ВСУ на харьковском направлении - в подразделении почти полностью закончились терминалы "Старлинк", сообщили РИА... РИА Новости, 29.10.2025
Бригада ВСУ осталась без терминалов "Старлинк" на Харьковском направлении
На Харьковском направлении 57-я бригада ВСУ осталась без связи и управления