Володин призвал перечислять пенсии иноагентов на спецсчета

Он поручил профильному комитету изучить предложения о новых мерах против иностранных агентов, чтобы затем внести их в виде поправок в законодательство.

С 26 октября в России вступили в силу изменения , ужесточающие ответственность иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности. Теперь после однократного правонарушения или при наличии судимости за аналогичное преступление человеку может грозить до двух лет лишения свободы.