Володин призвал перечислять пенсии иноагентов на спецсчета

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пенсии иностранных агентов следует перечислять на специальные счета, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
"У нас что получается? Человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, другим городам европейским, а пенсию получает из России. <...> Надо это на спецсчет перечислять", — сказал он.
Иноагенты финансируются из-за рубежа и работают с иностранными структурами, делая все для подрыва интересов страны. Если эти люди хотят получить пенсию, то пусть приезжают в Россию и ответят по заслугам, подчеркнул Володин.
"А дальше, может быть, и не понадобится пенсия. Потому что в местах, понятно каких, где надо будет работать, там кормят бесплатно", — добавил председатель Госдумы.
Он поручил профильному комитету изучить предложения о новых мерах против иностранных агентов, чтобы затем внести их в виде поправок в законодательство.
С 26 октября в России вступили в силу изменения, ужесточающие ответственность иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности. Теперь после однократного правонарушения или при наличии судимости за аналогичное преступление человеку может грозить до двух лет лишения свободы.