Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал перечислять пенсии иноагентов на спецсчета - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 29.10.2025 (обновлено: 16:26 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/volodin-2051484271.html
Володин призвал перечислять пенсии иноагентов на спецсчета
Володин призвал перечислять пенсии иноагентов на спецсчета - РИА Новости, 29.10.2025
Володин призвал перечислять пенсии иноагентов на спецсчета
Пенсии иностранных агентов следует перечислять на специальные счета, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T13:55:00+03:00
2025-10-29T16:26:00+03:00
общество
россия
париж
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_0:48:1072:651_1920x0_80_0_0_43f408a6641b3aeb5a93b3519daeb67c.jpg
https://ria.ru/20251019/inoagent-2049210579.html
https://ria.ru/20251001/lgot-2045544842.html
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0a4acc5541ec1a031ac3f7988d1c28be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, париж, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Париж, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин призвал перечислять пенсии иноагентов на спецсчета

Володин призвал перечислять пенсии иноагентов на специальные счета

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пенсии иностранных агентов следует перечислять на специальные счета, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
"У нас что получается? Человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, другим городам европейским, а пенсию получает из России. <...> Надо это на спецсчет перечислять", — сказал он.
Семен Трескунов* - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
От покинувшего Россию актера-иноагента отказалась семья, сообщили СМИ
19 октября, 14:47
Иноагенты финансируются из-за рубежа и работают с иностранными структурами, делая все для подрыва интересов страны. Если эти люди хотят получить пенсию, то пусть приезжают в Россию и ответят по заслугам, подчеркнул Володин.
"А дальше, может быть, и не понадобится пенсия. Потому что в местах, понятно каких, где надо будет работать, там кормят бесплатно", — добавил председатель Госдумы.
Он поручил профильному комитету изучить предложения о новых мерах против иностранных агентов, чтобы затем внести их в виде поправок в законодательство.
С 26 октября в России вступили в силу изменения, ужесточающие ответственность иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности. Теперь после однократного правонарушения или при наличии судимости за аналогичное преступление человеку может грозить до двух лет лишения свободы.
Работа налоговой инспекции в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Эксперт рассказала, каких налоговых льгот в России могут лишиться иноагенты
1 октября, 05:20
 
ОбществоРоссияПарижВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала