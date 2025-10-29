https://ria.ru/20251029/volodin-2051474974.html
Госдума проработает предложения о новых мерах в отношении иноагентов
Госдума проработает предложения о новых мерах в отношении иноагентов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по безопасности проработать предложения о новых мерах в отношении иноагентов. РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по безопасности проработать предложения о новых мерах в отношении иноагентов.
"Уважаемые коллеги, в ходе выступления Лугового Андрея Константиновича прозвучал ряд предложений. Они заслуживают поддержки и внимания. Просьба профильный комитет, чтобы обратил на это уже свое внимание и постарался найти возможным поддержать эти предложения, реализовав их уже в виде поправок в законодательство", - сказал Володин
в ходе пленарного заседания.
Он заявил, что иноагенты - это люди, изменившие своей стране, которые финансируются из-за рубежа, работают с зарубежными фондами и структурами, нанося ущерб и вред государству, делая все для подрыва интересов Российской Федерации.
"Мы должны постоянно заниматься вопросами обеспечения безопасности нашей страны", - подчеркнул председатель Госдумы
