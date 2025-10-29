Рейтинг@Mail.ru
Госдума проработает предложения о новых мерах в отношении иноагентов - РИА Новости, 29.10.2025
13:27 29.10.2025
Госдума проработает предложения о новых мерах в отношении иноагентов
Госдума проработает предложения о новых мерах в отношении иноагентов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по безопасности проработать предложения о новых мерах в отношении иноагентов. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T13:27:00+03:00
2025-10-29T13:27:00+03:00
общество
Госдума проработает предложения о новых мерах в отношении иноагентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по безопасности проработать предложения о новых мерах в отношении иноагентов.
"Уважаемые коллеги, в ходе выступления Лугового Андрея Константиновича прозвучал ряд предложений. Они заслуживают поддержки и внимания. Просьба профильный комитет, чтобы обратил на это уже свое внимание и постарался найти возможным поддержать эти предложения, реализовав их уже в виде поправок в законодательство", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он заявил, что иноагенты - это люди, изменившие своей стране, которые финансируются из-за рубежа, работают с зарубежными фондами и структурами, нанося ущерб и вред государству, делая все для подрыва интересов Российской Федерации.
"Мы должны постоянно заниматься вопросами обеспечения безопасности нашей страны", - подчеркнул председатель Госдумы.
Клетка для обвиняемых в зале cуда - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В России ужесточат наказания за уклонение от обязанностей иноагента
25 октября, 13:15
 
Вячеслав Володин Госдума РФ Общество
 
 
