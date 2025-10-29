Следствие просит арестовать водителя, сбившего детей в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Следствие просит Екатеринбургский гарнизонный военный суд заключить под стражу водителя, сбившего детей в Ревде Свердловской области, в результате чего погибли две сестры, еще одна девочка находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.