Следствие просит арестовать водителя, сбившего детей в Свердловской области
Следствие просит Екатеринбургский гарнизонный военный суд заключить под стражу водителя, сбившего детей в Ревде Свердловской области, в результате чего погибли...
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Следствие просит Екатеринбургский гарнизонный военный суд заключить под стражу водителя, сбившего детей в Ревде Свердловской области, в результате чего погибли две сестры, еще одна девочка находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказала собеседница агентства.
В инстанции добавили, что водителю легковушки вменяют пункт "а" части 6 статьи 264 УК РФ
(Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Ранее в суде уточнили РИА Новости, что рассмотрение материалов назначено на среду в 14.00 (12.00 мск).
В понедельник вечером в Ревде
на улице Чехова
произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По информации свердловской Госавтоинспекции, 37-летний водитель
Lada не справился с управлением и сбил троих девочек, на тротуаре ожидавших разрешающего сигнала светофора, а затем въехал в здание магазина. Водитель в момент аварии был пьян, уточняли агентству в Госавтоинспекции.
В результате ДТП две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия "скорой", третий ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По словам начальника пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых
, погибшие девочки – родные сестры, а за рулем был местный житель, ранее не судимый.
По последним данным областного минздрава, пострадавшую девочку, после аварии доставленную в Ревдинскую горбольницу в сознании с множественными переломами костей ног и ушибом мозга, перевезли в больницу в Екатеринбург
. Состояние девочки остается стабильно тяжелым.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения.