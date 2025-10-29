https://ria.ru/20251029/vladikavkaz-2051348433.html
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 29.10.2025
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Самары и Грозного, сообщает Росавиация. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T01:16:00+03:00
2025-10-29T01:16:00+03:00
2025-10-29T01:16:00+03:00
владикавказ
самара
грозный
сергей меняйло
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992143377_0:39:958:578_1920x0_80_0_0_65ed98ac4782f01e51558adef63f6d9a.jpg
https://ria.ru/20251029/aeroport-2051344703.html
владикавказ
самара
грозный
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992143377_0:0:957:717_1920x0_80_0_0_1422a40b012d5ba4675355f226eecce5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, самара, грозный, сергей меняйло, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), безопасность, россия
Владикавказ, Самара, Грозный, Сергей Меняйло, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), Безопасность, Россия
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропортах Владикавказа, Самары и Грозного ввели ограничения