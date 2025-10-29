Рейтинг@Mail.ru
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
01:16 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/vladikavkaz-2051348433.html
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 29.10.2025
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Самары и Грозного, сообщает Росавиация. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T01:16:00+03:00
2025-10-29T01:16:00+03:00
владикавказ
самара
грозный
сергей меняйло
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992143377_0:39:958:578_1920x0_80_0_0_65ed98ac4782f01e51558adef63f6d9a.jpg
https://ria.ru/20251029/aeroport-2051344703.html
владикавказ
самара
грозный
россия
владикавказ, самара, грозный, сергей меняйло, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), безопасность, россия
Владикавказ, Самара, Грозный, Сергей Меняйло, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), Безопасность, Россия
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Владикавказа, Самары и Грозного ввели ограничения

Международный аэропорт "Владикавказ"
Международный аэропорт Владикавказ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Sputnik / Мария Санакоева
Международный аэропорт "Владикавказ". Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Самары и Грозного, сообщает Росавиация.
«
"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло также сообщил, что в аэропорту Владикавказа введен план "Ковер".
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
00:04
 
ВладикавказСамараГрозныйСергей МеняйлоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Курумоч (аэропорт)БезопасностьРоссия
 
 
