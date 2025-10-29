В Госдуме предложили наделить регионы правом вводить запрет продажи вейпов

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья предлагает предоставить регионам РФ право вводить дополнительные ограничения в сфере розничной торговли никотинсодержащей продукцией, вплоть до полного запрета на ее продажу, следует из проекта заключения комитета-соисполнителя на законопроект о лицензировании деятельности по оптовой и розничной торговле табачной и никотинсодержащей продукцией, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ 25 сентября. Как рассказал в разговоре с РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов , ранее лицензированию подлежало только производство, экспорт и импорт табачной и никотинсодержащей продукции, однако теперь предлагается ввести лицензирование и на оптовую, и розничную продажу. Кроме того, в рамках проекта закона регионы РФ предлагается наделить правом самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения мест розничной продажи такой продукции.

"Комитет считает возможным при доработке законопроекта рассмотреть вопрос о возможности наделения субъектов РФ правом устанавливать дополнительные ограничений в сфере розничной торговли никотинсодержащей продукцией, включая введение полного запрета на реализацию такой продукции на территории соответствующего субъекта РФ", - сказано в документе.

Леонов добавил, что в настоящее время доля нелегальной продукции на рынке, например вейпов, составляет свыше 60%. По его мнению, предложенный механизм лицензирования позволит вывести из оборота нелегальную никотиносодержащую продукцию, которая несет в себе значительно более высокие риски для здоровья человека.