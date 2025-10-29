Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили наделить регионы правом вводить запрет продажи вейпов
В Госдуме предложили наделить регионы правом вводить запрет продажи вейпов
В Госдуме предложили наделить регионы правом вводить запрет продажи вейпов - РИА Новости, 29.10.2025
В Госдуме предложили наделить регионы правом вводить запрет продажи вейпов
Комитет Госдумы по охране здоровья предлагает предоставить регионам РФ право вводить дополнительные ограничения в сфере розничной торговли никотинсодержащей... РИА Новости, 29.10.2025
Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили наделить регионы правом вводить запрет продажи вейпов

Комитет Госдумы предложил дать регионам право вводить запрет на продажу вейпов

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья предлагает предоставить регионам РФ право вводить дополнительные ограничения в сфере розничной торговли никотинсодержащей продукцией, вплоть до полного запрета на ее продажу, следует из проекта заключения комитета-соисполнителя на законопроект о лицензировании деятельности по оптовой и розничной торговле табачной и никотинсодержащей продукцией, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ 25 сентября. Как рассказал в разговоре с РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, ранее лицензированию подлежало только производство, экспорт и импорт табачной и никотинсодержащей продукции, однако теперь предлагается ввести лицензирование и на оптовую, и розничную продажу. Кроме того, в рамках проекта закона регионы РФ предлагается наделить правом самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения мест розничной продажи такой продукции.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Госдума одобрила проект о запрете продажи вейпов и табака на остановках
21 октября, 14:11
"Комитет считает возможным при доработке законопроекта рассмотреть вопрос о возможности наделения субъектов РФ правом устанавливать дополнительные ограничений в сфере розничной торговли никотинсодержащей продукцией, включая введение полного запрета на реализацию такой продукции на территории соответствующего субъекта РФ", - сказано в документе.
Леонов добавил, что в настоящее время доля нелегальной продукции на рынке, например вейпов, составляет свыше 60%. По его мнению, предложенный механизм лицензирования позволит вывести из оборота нелегальную никотиносодержащую продукцию, которая несет в себе значительно более высокие риски для здоровья человека.
"Комитет Госдумы по охране здоровья поддерживает проект федерального № 1024775-8 "О внесении изменений в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства" и статью 44 федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" и рекомендует Госдуме принять его в первом чтении", - подчеркивается в проекте заключения.
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Госдуму внесли проект о полном запрете продажи электронных сигарет
23 июня, 18:16
 
Россия Сергей Леонов Госдума РФ Общество
 
 
