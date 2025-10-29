https://ria.ru/20251029/vens-2051551352.html
Вице-президент США признался, что верит в потусторонние силы
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что верит в потусторонние силы.
"Я бы не сказал, что я верю или не верю (в инопланетян - ред.). Что я имею в виду - я большой сторонник того, что есть вещи, которые мы не можем объяснить. И если один человек видит инопланетянина, я, может быть, вижу ангела или демона, в общем, я большой сторонник того, что есть духовные силы, работающие на физическом уровне, которые многие из нас не видят, не понимают и не ценят", - заявил Вэнс в интервью изданию New York Post
.
В августе он рассказывал о том, что одержим темой НЛО и хочет воспользоваться парламентскими каникулами в августе, чтобы погрузиться в нее. Вице-президент говорил о своем необычном увлечении с улыбкой, при этом неясно, шутил ли он или нет, писали тогда американские СМИ.
Ранее опрос телеканала NewsNation и портала Decision Desk HQ, опубликованный в мае, показал, что более 40% жителей США
уверены, что правительство скрывает от них существование НЛО.