В Кремле назвали Венесуэлу суверенным государством - РИА Новости, 29.10.2025
12:00 29.10.2025 (обновлено: 12:41 29.10.2025)
В Кремле назвали Венесуэлу суверенным государством
Венесуэла - это суверенное государство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации в отношении Каракаса. РИА Новости, 29.10.2025
В Кремле назвали Венесуэлу суверенным государством

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Венесуэла - это суверенное государство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации в отношении Каракаса.
"Венесуэла - суверенное государство", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, что предпримет Москва в случае начала США военной операции в Венесуэле.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Россия ратифицировала договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве
27 октября, 14:08
В октябре президент США Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме пообещал "убивать" тех людей, которые привозят наркотики в США.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов. Американский лидер в ответ на критику рассказал, что проведет брифинг конгрессменам в случае, если будет планировать расширять операцию до ударов по суше. Подобные действия по законам Соединенных Штатов могут требовать одобрения конгресса, где президенту нужно будет официально объявить войну боливарианской республике.
Президент Колумбии Петро Густаво 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам республики погибли 27 человек. По его мнению, эти действия нарушают международное право.
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Эксперт рассказал, чем может обернуться интервенция США в Венесуэлу
27 октября, 10:45
 
В миреВенесуэлаРоссияМоскваДмитрий ПесковДональд ТрампСШАКаракас
 
 
Заголовок открываемого материала