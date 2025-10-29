https://ria.ru/20251029/venesuela-2051356065.html
В Каракасе открылся российско-венесуэльский бизнес-форум
В Каракасе открылся российско-венесуэльский бизнес-форум - РИА Новости, 29.10.2025
В Каракасе открылся российско-венесуэльский бизнес-форум
Российско-венесуэльский бизнес-форум начал работу в Каракасе с участием сотен российских и местных компаний по девяти стратегическим направлениям двустороннего... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T03:04:00+03:00
2025-10-29T03:04:00+03:00
2025-10-29T03:04:00+03:00
экономика
каракас
миранда (венесуэла)
россия
делси родригес
симон боливар
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_0:108:2001:1233_1920x0_80_0_0_9615378c82e4d2076ecba8e75fb184aa.jpg
https://ria.ru/20251027/putin-2050934947.html
https://ria.ru/20250313/venesuela-2004653915.html
каракас
миранда (венесуэла)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_107:0:1892:1339_1920x0_80_0_0_6e4b12b30308c64e1103448c94da1f9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, каракас, миранда (венесуэла), россия, делси родригес, симон боливар, николас мадуро
Экономика, Каракас, Миранда (Венесуэла), Россия, Делси Родригес, Симон Боливар, Николас Мадуро
В Каракасе открылся российско-венесуэльский бизнес-форум
В Каракасе начал работу российско-венесуэльский бизнес-форум
КАРАКАС, 29 окт - РИА Новости. Российско-венесуэльский бизнес-форум начал работу в Каракасе с участием сотен российских и местных компаний по девяти стратегическим направлениям двустороннего сотрудничества, с приветственным словом к участникам выступила вице-президент южноамериканской страны и министр нефти Делси Родригес.
"Работа идет по девяти направлениям: в промышленности, финансах, горнодобывающей отрасли, транспорте, туризме, образовании, сельском хозяйстве, технологиях и в сфере углеводородов, которая является вертикальной опорой этого делового совета", - заявила Родригес на церемонии открытия форума.
Бизнес-форум проходит в Конгресс-центре парка Симона Боливара в Ла-Карлоте, штат Миранда, с участием 376 российских и венесуэльских компаний.
Анонсируя мероприятие накануне, президент Николас Мадуро назвал его проявлением выхода на более высокий уровень отношений с Россией, напомнив о подписании Москвой и Каракасом законов, утверждающих Договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве между двумя государствами.