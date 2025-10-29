В Каракасе открылся российско-венесуэльский бизнес-форум

КАРАКАС, 29 окт - РИА Новости. Российско-венесуэльский бизнес-форум начал работу в Каракасе с участием сотен российских и местных компаний по девяти стратегическим направлениям двустороннего сотрудничества, с приветственным словом к участникам выступила вице-президент южноамериканской страны и министр нефти Делси Родригес.

"Работа идет по девяти направлениям: в промышленности, финансах, горнодобывающей отрасли, транспорте, туризме, образовании, сельском хозяйстве, технологиях и в сфере углеводородов, которая является вертикальной опорой этого делового совета", - заявила Родригес на церемонии открытия форума.

Бизнес-форум проходит в Конгресс-центре парка Симона Боливара в Ла-Карлоте, штат Миранда, с участием 376 российских и венесуэльских компаний.