Врач рассказал, кому жизненно необходима вакцинация от гриппа - РИА Новости, 29.10.2025
16:09 29.10.2025
Врач рассказал, кому жизненно необходима вакцинация от гриппа
Врач рассказал, кому жизненно необходима вакцинация от гриппа
Вакцинация от гриппа жизненно необходима для людей с хроническими заболеваниями и для людей старшего возраста, заявил главный внештатный специалист по первичной
Врач рассказал, кому жизненно необходима вакцинация от гриппа

Тяжельников: вакцинация от гриппа необходима людям с хроническими заболеваниями

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вакцинация от гриппа жизненно необходима для людей с хроническими заболеваниями и для людей старшего возраста, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Люди, имеющие хронические заболевания, тем более люди старшего возраста, в первую очередь наиболее уязвимы с точки зрения осложнений (после гриппа - ред.). И, конечно же, для них мы точно должны сказать, что для них это (вакцинация - ред.) не то, что не опасно - это жизненно необходимо", - сказал Тяжельников на пресс-конференции о главных вопросах вакцинации.
Он подчеркнул, что в определенном смысле вакцинация, это и профилактика неинфекционных заболеваний тоже. Люди должны относиться к этому как к такому долгосрочному процессу, вакцинировавшись сегодня, человек защищает себя не только от гриппа, но и от тех возможных изменений, которые могут появиться в случае заражения гриппом.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Роспотребнадзор развеял мифы о вакцинации против гриппа
