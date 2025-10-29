Врач рассказал, кому жизненно необходима вакцинация от гриппа

Он подчеркнул, что в определенном смысле вакцинация, это и профилактика неинфекционных заболеваний тоже. Люди должны относиться к этому как к такому долгосрочному процессу, вакцинировавшись сегодня, человек защищает себя не только от гриппа, но и от тех возможных изменений, которые могут появиться в случае заражения гриппом.