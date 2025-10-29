Роспотребнадзор развеял мифы о вакцинации против гриппа

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мнение о том, что одной прививки от гриппа хватит на несколько лет, является заблуждением, на самом деле она рассчитана на один сезон, также ошибочно мнение, что в результате вакцинации можно заболеть гриппом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Одним из самых частых заблуждений является мнение о том, что прививка защищает от одного вида гриппа, а заразиться можно другим. На самом же деле Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) ежегодно дает прогноз о тех штаммах вируса гриппа, которые могут вызвать эпидемию. В соответствии с этим прогнозом на каждый эпидсезон создается обновлённая вакцина, содержащая актуальные в наступающем сезоне штаммы", - сообщили в Роспотребнадзоре

Там добавили, что вакцинация в подавляющем большинстве случаев снижает заболеваемость гриппом.

"Важно также знать, что в большинстве случаев вакцинированные не могут заболеть гриппом. Однако иногда это все же может произойти, прежде всего, при несоблюдении сроков вакцинации: слишком поздно – не успевает сформироваться иммунитет", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что инфицирование возможно и при ослаблении по какой-то причине иммунитета. Однако в любом случае, даже если привитый человек всё-таки заболел, болезнь будет протекать нетяжело и без осложнений.

"Многие также думают, что в результате вакцинации можно заболеть гриппом, однако это не так. Вакцины от гриппа не содержат активного вируса, поэтому заразиться и заболеть гриппом от прививки невозможно", - добавили в ведомстве.

Там также отметили, что довольно часто люди из группы риска не вакцинируются, будучи уверенными в том, что это могут делать только абсолютно здоровые люди. На самом деле это не так. В первую очередь вакцинация показана в группах риска по тяжёлому течению и возможному развитию осложнений при гриппе - маленьким детям, людям старшего возраста, беременным, лицам с хроническими заболеваниями.

Кроме того, вакцинация нужна представителям профессий с высоким риском инфицирования – медицинским и социальным работникам, сотрудникам системы образования и другим.