В России запустили производство вакцины от вируса папилломы человека

КИРОВ, 29 окт - РИА Новости. Фармацевтическая компания "Нанолек" совместно с Фондом развития промышленности (ФРП) запустила первое в России производство вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) полного цикла, которая может защитить от распространенных типов этой инфекции, вызывающих рак шейки матки, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Сегодня, перед тем, как мы нажмем на выпуск, я хочу отметить, что мы не просто запускаем производство по полному циклу, мы делаем важнейший шаг в развитии технологической страны. Проект ВПЧ предусматривает строительство двух участков по производству антигенов. Первый участок открываем сегодня, мощность его - более 600 тысяч доз в год. В следующем году первые серии вакцин ВПЧ выйдут в гражданский оборот. Это будет в втором полугодии 2026 года", - отметил генеральный директор компании "Нанолек" Евгений Баринов на церемонии запуска производства.
По его словам, к 2027 году "Нанолек" планирует расширить производство до 3,5 миллиона вакцин в год. "Это позволит не только закрыть все потребности российской системы здравоохранения, но и выйти на международный рынок".
Баринов подчеркнул, что общий объем инвестиций в проект ВПЧ составит 7,5 миллиарда рублей. Из них 950 миллионов рублей предоставлены ФРП в виде льготного займа по флагманской программе "Проекты развития" на приобретение высокотехнологичного оборудования.
Также в компании уточнили, что частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ в РФ варьируется от 13% до 40%. Около 99% всех случаев рака шейки матки в мире - порядка 600 тысяч женщин в год - следствие ВПЧ-инфекции.
В сентябре генеральный директор АО "Фармвьет" Нгуен Вьет Кхоа рассказал РИА Новости, что Вьетнам заинтересован в российской вакцине от ВПЧ и планирует закупать ее у РФ в 2026 году взамен колоссально подорожавшей американской.
Компания была основана в 2011 году. Выручка "Нанолек" по итогам 2024 года составила 25 миллиардов рублей. В портфеле компании представлены препараты для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, а также гемофильной, менингококковой и пневмококковой инфекций. С 2020 года входит в реестр системообразующих предприятий российской экономики. В марте 2025 года компания получила регистрационное удостоверение на первую российскую вакцину против ВПЧ.