Сын Усольцевой, пропавшей с семьей в Красноярском крае, не менял показаний

КРАСНОЯРСК, 29 окт — РИА Новости. Сын Ирины Усольцевой, пропавшей во время туристического похода в Красноярском крае вместе с мужем и дочерью, допрашивался один раз и не менял показаний, сообщили РИА Новости в региональном главке СК России.
Ранее в СМИ появилась информация, что сын Усольцевой Даниил Баталов дал противоречивые показания. Он назвал своего отчима опытным таежником и знатоком местности, что контрастирует с официальной версией о том, что семья заблудилась. Отмечалось также, что поведение сына вызывает вопросы, так как поиск начался лишь через два дня.
"Официальная версия та же — несчастный случай. Сын подробно допрашивался один раз, так что он не может путаться в показаниях. Вся история сейчас обрастает различными выдумками. Сейчас в зависимости от погодных условий проводятся поисковые мероприятия, а также допрашиваются родственники, близкий круг общения, очевидцы", — сказал представитель главка.
В ходе допроса, по словам собеседника агентства, сын давал характеристику родителям, а также рассказывал обстоятельства разговора, предшествующего исчезновению. Уточнил, что отчим обладал всеми навыками для выживания в лесу, а мать знала базовые вещи. Также мужчина рассказал на допросе, что 26 сентября во время разговора мать упомянула про Минскую петлю и о том, что они собираются пойти туда в поход.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.
Больше двух недель назад, 12 октября, активные поиски завершились. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
