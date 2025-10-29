Сын Усольцевой, пропавшей с семьей в Красноярском крае, не менял показаний

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 29 окт — РИА Новости. Сын Ирины Усольцевой, пропавшей во время туристического похода в Красноярском крае вместе с мужем и дочерью, допрашивался один раз и не менял показаний, сообщили РИА Новости в региональном главке СК России.

Ранее в СМИ появилась информация, что сын Усольцевой Даниил Баталов дал противоречивые показания. Он назвал своего отчима опытным таежником и знатоком местности, что контрастирует с официальной версией о том, что семья заблудилась. Отмечалось также, что поведение сына вызывает вопросы, так как поиск начался лишь через два дня.

"Официальная версия та же — несчастный случай. Сын подробно допрашивался один раз, так что он не может путаться в показаниях. Вся история сейчас обрастает различными выдумками. Сейчас в зависимости от погодных условий проводятся поисковые мероприятия, а также допрашиваются родственники, близкий круг общения, очевидцы", — сказал представитель главка.

В ходе допроса, по словам собеседника агентства, сын давал характеристику родителям, а также рассказывал обстоятельства разговора, предшествующего исчезновению. Уточнил, что отчим обладал всеми навыками для выживания в лесу, а мать знала базовые вещи. Также мужчина рассказал на допросе, что 26 сентября во время разговора мать упомянула про Минскую петлю и о том, что они собираются пойти туда в поход.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.