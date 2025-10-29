Рейтинг@Mail.ru
Сын Усольцевой, пропавшей с семьей в Красноярском крае, не менял показаний - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 29.10.2025 (обновлено: 17:50 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/usoltseva-2051565075.html
Сын Усольцевой, пропавшей с семьей в Красноярском крае, не менял показаний
Сын Усольцевой, пропавшей с семьей в Красноярском крае, не менял показаний - РИА Новости, 29.10.2025
Сын Усольцевой, пропавшей с семьей в Красноярском крае, не менял показаний
Сын Ирины Усольцевой, пропавшей во время туристического похода в Красноярском крае вместе с мужем и дочерью, допрашивался один раз и не менял показаний,... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:57:00+03:00
2025-10-29T17:50:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047220096_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d630dc217b1a1ffb05febd6dd6566337.jpg
https://ria.ru/20251028/svechnikov-2051342887.html
https://ria.ru/20251025/okhotnik-2050567012.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047220096_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5cb338b6dbb1fa079182c5d384cb3b1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Сын Усольцевой, пропавшей с семьей в Красноярском крае, не менял показаний

СК: сын пропавшей в Красноярском крае Усольцевой не менял показаний

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияПоисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае
Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 29 окт — РИА Новости. Сын Ирины Усольцевой, пропавшей во время туристического похода в Красноярском крае вместе с мужем и дочерью, допрашивался один раз и не менял показаний, сообщили РИА Новости в региональном главке СК России.
Ранее в СМИ появилась информация, что сын Усольцевой Даниил Баталов дал противоречивые показания. Он назвал своего отчима опытным таежником и знатоком местности, что контрастирует с официальной версией о том, что семья заблудилась. Отмечалось также, что поведение сына вызывает вопросы, так как поиск начался лишь через два дня.
Паромы плывут через Босфор в сторону района Эминёню в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Семья пропавшего в Босфоре пловца подала жалобу на организаторов заплыва
28 октября, 23:39
"Официальная версия та же — несчастный случай. Сын подробно допрашивался один раз, так что он не может путаться в показаниях. Вся история сейчас обрастает различными выдумками. Сейчас в зависимости от погодных условий проводятся поисковые мероприятия, а также допрашиваются родственники, близкий круг общения, очевидцы", — сказал представитель главка.
В ходе допроса, по словам собеседника агентства, сын давал характеристику родителям, а также рассказывал обстоятельства разговора, предшествующего исчезновению. Уточнил, что отчим обладал всеми навыками для выживания в лесу, а мать знала базовые вещи. Также мужчина рассказал на допросе, что 26 сентября во время разговора мать упомянула про Минскую петлю и о том, что они собираются пойти туда в поход.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.
Больше двух недель назад, 12 октября, активные поиски завершились. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Охотника, пропавшего под Первоуральском, нашли живым
25 октября, 13:01
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала