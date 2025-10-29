Рейтинг@Mail.ru
На Урале арестовали второго обвиняемого в хищении имущества Воскресенского - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/ural-2051553971.html
На Урале арестовали второго обвиняемого в хищении имущества Воскресенского
На Урале арестовали второго обвиняемого в хищении имущества Воскресенского - РИА Новости, 29.10.2025
На Урале арестовали второго обвиняемого в хищении имущества Воскресенского
Красноуральский городской суд Свердловской области арестовал второго обвиняемого в хищении имущества актера Вячеслава Воскресенского, сообщила объединенная... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:31:00+03:00
2025-10-29T16:31:00+03:00
происшествия
свердловская область
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20251028/berezovskij-2051327347.html
свердловская область
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, урал
Происшествия, Свердловская область, Урал
На Урале арестовали второго обвиняемого в хищении имущества Воскресенского

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении имущества актера Воскресенского

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Красноуральский городской суд Свердловской области арестовал второго обвиняемого в хищении имущества актера Вячеслава Воскресенского, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Красноуральским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артема Валеева. Это второй фигурант уголовного дела о хищении имущества у известного актера Вячеслава Воскресенского. Под стражей молодой человек будет находиться по 13 декабря", – рассказали в суде.
Ранее в среду также до 13 декабря за хищение имущества актера театра и кино, прославившегося благодаря главной роли в фильме-сказке "Финист – Ясный сокол", арестовали Глеба Дербенева.
В суде отмечают, что фигурантам уже предъявлено обвинение в хищении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни, и с незаконным проникновением в жилище.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
На Урале заключили под стражу мужчину, убившего жену
28 октября, 20:33
 
ПроисшествияСвердловская областьУрал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала