На Урале арестовали второго обвиняемого в хищении имущества Воскресенского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Красноуральский городской суд Свердловской области арестовал второго обвиняемого в хищении имущества актера Вячеслава Воскресенского, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Красноуральским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артема Валеева. Это второй фигурант уголовного дела о хищении имущества у известного актера Вячеслава Воскресенского. Под стражей молодой человек будет находиться по 13 декабря", – рассказали в суде.

Ранее в среду также до 13 декабря за хищение имущества актера театра и кино, прославившегося благодаря главной роли в фильме-сказке "Финист – Ясный сокол", арестовали Глеба Дербенева.