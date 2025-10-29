https://ria.ru/20251029/ural-2051553971.html
На Урале арестовали второго обвиняемого в хищении имущества Воскресенского
На Урале арестовали второго обвиняемого в хищении имущества Воскресенского - РИА Новости, 29.10.2025
На Урале арестовали второго обвиняемого в хищении имущества Воскресенского
Красноуральский городской суд Свердловской области арестовал второго обвиняемого в хищении имущества актера Вячеслава Воскресенского, сообщила объединенная... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:31:00+03:00
2025-10-29T16:31:00+03:00
2025-10-29T16:31:00+03:00
происшествия
свердловская область
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20251028/berezovskij-2051327347.html
свердловская область
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, урал
Происшествия, Свердловская область, Урал
На Урале арестовали второго обвиняемого в хищении имущества Воскресенского
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении имущества актера Воскресенского
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Красноуральский городской суд Свердловской области арестовал второго обвиняемого в хищении имущества актера Вячеслава Воскресенского, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Красноуральским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артема Валеева. Это второй фигурант уголовного дела о хищении имущества у известного актера Вячеслава Воскресенского. Под стражей молодой человек будет находиться по 13 декабря", – рассказали в суде.
Ранее в среду также до 13 декабря за хищение имущества актера театра и кино, прославившегося благодаря главной роли в фильме-сказке "Финист – Ясный сокол", арестовали Глеба Дербенева.
В суде отмечают, что фигурантам уже предъявлено обвинение в хищении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни, и с незаконным проникновением в жилище.