На Урале врачи спасли жизнь мужчине, который игнорировал инсульт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Екатеринбургские врачи спасли жизнь вахтовику, который неделю игнорировал проявления инсульта, сообщила Екатеринбургские врачи спасли жизнь вахтовику, который неделю игнорировал проявления инсульта, сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

"Житель Байкаловского муниципального района приезжал в Екатеринбург на вахты и перед каждым выходом на работу проходил медосмотр. О тревожных симптомах, указывающих на инсульт (временной потере движений, речи, слуха), уралец врачам не говорил, поскольку недомогание то проходило, то возобновлялось. Причиной стал тромб, который то пропускал порцию крови к головному мозгу, то снова перекрывал сосуд", — рассказали в ведомстве.

На эти симптомы 56-летний мужчина не обращал внимания, даже когда рука полностью перестала действовать на четыре часа. Опасность заметили его коллеги, которые и вызвали скорую.

"Был выявлен тромбоз и полное закрытие сосуда в труднодоступной области головного мозга. В такой ситуации летальный исход был более чем реален", — добавили в Минздраве.