На Урале врачи спасли жизнь мужчине, который игнорировал инсульт
12:15 29.10.2025 (обновлено: 12:33 29.10.2025)
На Урале врачи спасли жизнь мужчине, который игнорировал инсульт
На Урале врачи спасли жизнь мужчине, который игнорировал инсульт - РИА Новости, 29.10.2025
На Урале врачи спасли жизнь мужчине, который игнорировал инсульт
Екатеринбургские врачи спасли жизнь вахтовику, который неделю игнорировал проявления инсульта, сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области. РИА Новости, 29.10.2025
происшествия, свердловская область, екатеринбург
Хорошие новости, Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург
На Урале врачи спасли жизнь мужчине, который игнорировал инсульт

В Свердловской области врачи спасли жизнь мужчине, который игнорировал инсульт

© Фото : пресс-служба Минздрава Свердловской областиСпециалисты Городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга спасли жизнь 56-летнему пациенту
Специалисты Городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга спасли жизнь 56-летнему пациенту - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : пресс-служба Минздрава Свердловской области
Специалисты Городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга спасли жизнь 56-летнему пациенту
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Екатеринбургские врачи спасли жизнь вахтовику, который неделю игнорировал проявления инсульта, сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.
"Житель Байкаловского муниципального района приезжал в Екатеринбург на вахты и перед каждым выходом на работу проходил медосмотр. О тревожных симптомах, указывающих на инсульт (временной потере движений, речи, слуха), уралец врачам не говорил, поскольку недомогание то проходило, то возобновлялось. Причиной стал тромб, который то пропускал порцию крови к головному мозгу, то снова перекрывал сосуд", — рассказали в ведомстве.
На эти симптомы 56-летний мужчина не обращал внимания, даже когда рука полностью перестала действовать на четыре часа. Опасность заметили его коллеги, которые и вызвали скорую.
"Был выявлен тромбоз и полное закрытие сосуда в труднодоступной области головного мозга. В такой ситуации летальный исход был более чем реален", — добавили в Минздраве.
Врачи удалили тромб и поставили стент, удерживающий стенки сосуда от смыкания. После этого все симптомы инсульта у мужчины прошли.
