Жителя Урала арестовали по делу о хищении имущества актера Воскресенского
Жителя Урала арестовали по делу о хищении имущества актера Воскресенского - РИА Новости, 29.10.2025
Жителя Урала арестовали по делу о хищении имущества актера Воскресенского
Жителя Красноуральска Свердловской области арестовали за хищение имущества Вячеслава Воскресенского – советского и российского актера театра и кино,... РИА Новости, 29.10.2025
происшествия
красноуральск
свердловская область
красноуральск
свердловская область
Жителя Урала арестовали по делу о хищении имущества актера Воскресенского
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Жителя Красноуральска Свердловской области арестовали за хищение имущества Вячеслава Воскресенского – советского и российского актера театра и кино, прославившегося благодаря главной роли в фильме-сказке "Финист – Ясный сокол", сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"В Красноуральске взяли под стражу мужчину, обвиняемого в хищении имущества известного актера. Постановлением Красноуральского городского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 13 декабря в отношении Глеба Дербенева", – следует из сообщения.
В инстанции отмечают, что Дербеневу предъявлено обвинение в хищении чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни, и с незаконным проникновением в жилище.
"Потерпевшим по делу признан Вячеслав Воскресенский – советский и российский актер театра и кино, прославившийся благодаря главной роли в фильме-сказке "Финист – Ясный сокол", – уточнили в пресс-службе.
В среду суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения второму фигуранту, предполагаемому соучастнику преступления.