Рейтинг@Mail.ru
Жителя Урала арестовали по делу о хищении имущества актера Воскресенского - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/ural-2051390910.html
Жителя Урала арестовали по делу о хищении имущества актера Воскресенского
Жителя Урала арестовали по делу о хищении имущества актера Воскресенского - РИА Новости, 29.10.2025
Жителя Урала арестовали по делу о хищении имущества актера Воскресенского
Жителя Красноуральска Свердловской области арестовали за хищение имущества Вячеслава Воскресенского – советского и российского актера театра и кино,... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T10:01:00+03:00
2025-10-29T10:01:00+03:00
происшествия
красноуральск
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
https://ria.ru/20251029/pensionerka-2051371378.html
красноуральск
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноуральск, свердловская область
Происшествия, Красноуральск, Свердловская область
Жителя Урала арестовали по делу о хищении имущества актера Воскресенского

Жителю Урала предъявили обвинение в хищении имущества актера Воскресенского

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Жителя Красноуральска Свердловской области арестовали за хищение имущества Вячеслава Воскресенского – советского и российского актера театра и кино, прославившегося благодаря главной роли в фильме-сказке "Финист – Ясный сокол", сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
«
"В Красноуральске взяли под стражу мужчину, обвиняемого в хищении имущества известного актера. Постановлением Красноуральского городского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 13 декабря в отношении Глеба Дербенева", – следует из сообщения.
В инстанции отмечают, что Дербеневу предъявлено обвинение в хищении чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни, и с незаконным проникновением в жилище.
"Потерпевшим по делу признан Вячеслав Воскресенский – советский и российский актер театра и кино, прославившийся благодаря главной роли в фильме-сказке "Финист – Ясный сокол", – уточнили в пресс-службе.
В среду суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения второму фигуранту, предполагаемому соучастнику преступления.
Фигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной - Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Артур Каменецкий - в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Пенсионерка стала еще одной жертвой мошенничества фигуранта дела Долиной
06:48
 
ПроисшествияКрасноуральскСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала