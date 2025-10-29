Ураган "Мелисса" ослаб до третьей категории

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ураган "Мелисса", ранее ослабший с пятой до четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона, опустился до третьей, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

"Ураган "Мелисса" - третьей категории по шкале Саффира - Симпсона", - говорится на сайте центра.