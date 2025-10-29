Рейтинг@Mail.ru
05:39 29.10.2025
Ураган "Мелисса" ослаб до третьей категории
Ураган "Мелисса" ослаб до третьей категории
в мире
ямайка
куба
багамские острова
ямайка
куба
багамские острова
2025
в мире, ямайка, куба, багамские острова
В мире, Ямайка, Куба, Багамские Острова
© AP Photo / Matias DelacroixЛюди во время приближения урагана "Мелисса" на побережье Кингстона, Ямайка
Люди во время приближения урагана Мелисса на побережье Кингстона, Ямайка - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ураган "Мелисса", ранее ослабший с пятой до четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона, опустился до третьей, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
"Ураган "Мелисса" - третьей категории по шкале Саффира - Симпсона", - говорится на сайте центра.
Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) предупредил жителей Ямайки и Кубы об опасности, посоветовав им оставаться в убежищах во время урагана, а жителям Багамских островов - подготовиться к надвигающемуся удару. По данным минздрава Ямайки, из-за урагана погибли по меньшей мере три человека.
Мужчина заколачивает окна отеля, готовясь к урагану Мелисса на Ямайке - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Ямайку объявили зоной бедствия из-за урагана "Мелисса"
