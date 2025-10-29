https://ria.ru/20251029/uragan-2051366576.html
Ураган "Мелисса" ослаб до третьей категории
Ураган "Мелисса" ослаб до третьей категории
Ураган "Мелисса", ранее ослабший с пятой до четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона, опустился до третьей, сообщает Национальный центр по наблюдению за...
Ураган "Мелисса" ослаб до третьей категории
Ураган "Мелисса" опустился до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона