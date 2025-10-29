В Улан-Удэ пьяный подросток напал с ножом на двух сверстников

«

"Тогда 17-летний фигурант схватил нож и нанес удары сначала одному подростку в бедро, затем другому – в грудь и живот. Несовершеннолетние выбежали на улицу, вызвали такси и отправили тяжелораненого в больницу. Второго потерпевшего госпитализировали позднее. Нападавшего обезоружил и закрыл в комнате до приезда сотрудников полиции хозяин квартиры", - говорится в сообщении.