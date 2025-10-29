В Улан-Удэ пьяный подросток напал с ножом на двух сверстников

УЛАН-УДЭ, 29 окт - РИА Новости. Семнадцатилетний подросток ранил ножом двух сверстников после совместного распития спиртного в Улан-Удэ, сообщил региональный СУСК РФ.
По данным следствия, инцидент произошел рано утром в среду в Железнодорожном районе столицы Бурятии. Обвиняемый с несовершеннолетними приятелями распивали спиртные напитки в квартире у одного из них. Под утро пьяный подросток стал вести себя агрессивно, а остальные пытались его успокоить.
«
"Тогда 17-летний фигурант схватил нож и нанес удары сначала одному подростку в бедро, затем другому – в грудь и живот. Несовершеннолетние выбежали на улицу, вызвали такси и отправили тяжелораненого в больницу. Второго потерпевшего госпитализировали позднее. Нападавшего обезоружил и закрыл в комнате до приезда сотрудников полиции хозяин квартиры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана на основании всех собранных доказательств.
