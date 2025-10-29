Рейтинг@Mail.ru
Сентябрь стал вторым месяцем для Украины по количеству дел о дезертирстве
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:28 29.10.2025
Сентябрь стал вторым месяцем для Украины по количеству дел о дезертирстве
Сентябрь стал вторым с начала года месяцем по количеству заведенных дел о самовольном оставлении части на Украине – возбуждено почти 17,2 тысячи дел, сообщило... РИА Новости, 29.10.2025
Сентябрь стал вторым месяцем для Украины по количеству дел о дезертирстве

В сентябре на Украине завели почти 17,2 тысячи дел о дезертирстве

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Сентябрь стал вторым с начала года месяцем по количеству заведенных дел о самовольном оставлении части на Украине – возбуждено почти 17,2 тысячи дел, сообщило украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора.
"Рекордное количество дел по СЗЧ (факту самовольного оставления части – ред.) за почти четыре года правоохранители открыли в мае – 18 134. В июне тенденция пошла на спад – 14 936, но снова начала расти с июля – 15 589. Август – 15 470. Второй рекорд за этот год по количеству дел по СЗЧ был в сентябре – 17 176", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Слова и дела".
По информации издания, количество дел о дезертирстве, возбуждаемых в этом году ежемесячно, колеблется от 1,8 тысячи до почти 2,8 тысячи.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на данные офиса генпрокурора страны 14 октября сообщало, что с 2022 года на Украине заведено почти 290 тысяч уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части.
В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые 8 месяцев 2025 года в ВСУ, с февраля 2022 года их было уже более 265 тысяч.
В марте депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях. В августе Скороход сообщала, что число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам.
