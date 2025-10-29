Сентябрь стал вторым месяцем для Украины по количеству дел о дезертирстве

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Сентябрь стал вторым с начала года месяцем по количеству заведенных дел о самовольном оставлении части на Украине – возбуждено почти 17,2 тысячи дел, сообщило украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора.

"Рекордное количество дел по СЗЧ (факту самовольного оставления части – ред.) за почти четыре года правоохранители открыли в мае – 18 134. В июне тенденция пошла на спад – 14 936, но снова начала расти с июля – 15 589. Август – 15 470. Второй рекорд за этот год по количеству дел по СЗЧ был в сентябре – 17 176", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Слова и дела".