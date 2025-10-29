https://ria.ru/20251029/ukraina-2051655138.html
МИД Украины заявил о решении закрыть посольство на Кубе
МИД Украины заявил о решении закрыть посольство на Кубе - РИА Новости, 29.10.2025
МИД Украины заявил о решении закрыть посольство на Кубе
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о решении закрыть посольство Украины на Кубе. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T21:55:00+03:00
2025-10-29T21:55:00+03:00
2025-10-29T21:55:00+03:00
в мире
украина
гавана
куба
андрей сибига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg
https://ria.ru/20251029/ukraina-2051645049.html
украина
гавана
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cd26b646895df039d6f0bf3e0eaeeddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, гавана, куба, андрей сибига
В мире, Украина, Гавана, Куба, Андрей Сибига
МИД Украины заявил о решении закрыть посольство на Кубе
Глава МИД Украины Сибига заявил о решении закрыть посольство на Кубе