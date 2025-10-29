Рейтинг@Mail.ru
МИД Украины заявил о решении закрыть посольство на Кубе
21:55 29.10.2025
МИД Украины заявил о решении закрыть посольство на Кубе
МИД Украины заявил о решении закрыть посольство на Кубе
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о решении закрыть посольство Украины на Кубе. РИА Новости, 29.10.2025
в мире, украина, гавана, куба, андрей сибига
В мире, Украина, Гавана, Куба, Андрей Сибига
МИД Украины заявил о решении закрыть посольство на Кубе

Глава МИД Украины Сибига заявил о решении закрыть посольство на Кубе

Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о решении закрыть посольство Украины на Кубе.
"В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и снизить уровень наших дипломатических отношений", - приводит слова Сибиги Telegram-канал МИД Украины.
При этом не уточняется, когда принято такое решение, уже закрыто посольство или только планируется это сделать.
Посольство Украины в Гаване было открыто в 1993 году.
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Польша сохранит запрет на ввоз зерна с Украины
В миреУкраинаГаванаКубаАндрей Сибига
 
 
