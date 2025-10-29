Родственники украинских военных во время митинга в Киеве

Родственники украинских военных вышли на протест в Киеве

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Родственники украинских военных продолжают митинговать в Киеве, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В Киеве состоялся очередной митинг с требованием к украинскому командованию прояснить ситуацию с пропавшими без вести военнослужащими ВСУ . В акции участвовали родственники военных из различных подразделений. Они требовали в том числе провести эвакуацию с поля боя погибших", — сказал собеседник агентства.

Участники акции держат баннеры с символикой батальона "Азов"*, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и других подразделений. Выделялся своим размером плакат с фотографиями пропавших военнослужащих 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Протесты родственников военных на Украине

Устраивать акции протеста родные военных начали еще в августе. Их недовольство вызвали массовые издевательства над военнослужащими в различных бригадах.

В числе их основных заявлений были следующие:

в 95-й отдельной десантно-штурмовой, 117-й отдельной тяжелой механизированной и 118-й отдельной механизированной бригадах солдат не эвакуируют с утраченных позиций, и они вынуждены сдаваться в плен;

в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ солдат держат в ямах, бьют и издеваются над ними;

в 225-й и 425-й отдельных штурмовых полках военнослужащим дают телефоны всего раз в неделю под наблюдением, неподготовленных новобранцев бросают на убой;

в 23-й отдельной механизированной бригаде ВСУ присваивают вещи пропавших без вести, при этом эвакуация с утраченных позиций не производится;

на родственников солдат 39-й отдельной бригады береговой обороны ВСУ оказывали давление, чтобы те не писали рапорты с жалобами на командование;

с родственников военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады требовали от трех тысяч долларов за эвакуацию раненого с поля боя;

с родственников военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады требовали от трех тысяч долларов за эвакуацию раненого с поля боя; в 116-й отдельной механизированной бригаде ВСУ убийства военных выдавали за самоубийства.