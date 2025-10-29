Рейтинг@Mail.ru
Родственники украинских военных вышли на протест в Киеве
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 29.10.2025 (обновлено: 21:26 29.10.2025)
Родственники украинских военных вышли на протест в Киеве
Родственники украинских военных вышли на протест в Киеве
Родственники украинских военных продолжают митинговать в Киеве, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 29.10.2025
Родственники украинских военных вышли на протест в Киеве

В Киеве прошел митинг с требованием эвакуировать тела погибших военных ВСУ

© Фото : ОбщественноеРодственники украинских военных во время митинга в Киеве
Родственники украинских военных во время митинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Общественное
Родственники украинских военных во время митинга в Киеве
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Родственники украинских военных продолжают митинговать в Киеве, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Киеве состоялся очередной митинг с требованием к украинскому командованию прояснить ситуацию с пропавшими без вести военнослужащими ВСУ. В акции участвовали родственники военных из различных подразделений. Они требовали в том числе провести эвакуацию с поля боя погибших", — сказал собеседник агентства.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Источник: командир бригады ВСУ пил шампанское, пока военные погибали
Вчера, 20:35
Участники акции держат баннеры с символикой батальона "Азов"*, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и других подразделений. Выделялся своим размером плакат с фотографиями пропавших военнослужащих 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Протесты родственников военных на Украине

Устраивать акции протеста родные военных начали еще в августе. Их недовольство вызвали массовые издевательства над военнослужащими в различных бригадах.
В числе их основных заявлений были следующие:
  • в 95-й отдельной десантно-штурмовой, 117-й отдельной тяжелой механизированной и 118-й отдельной механизированной бригадах солдат не эвакуируют с утраченных позиций, и они вынуждены сдаваться в плен;
  • в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ солдат держат в ямах, бьют и издеваются над ними;
  • в 225-й и 425-й отдельных штурмовых полках военнослужащим дают телефоны всего раз в неделю под наблюдением, неподготовленных новобранцев бросают на убой;
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал, почему не хочет возвращаться на Украину
Вчера, 05:36
  • в 23-й отдельной механизированной бригаде ВСУ присваивают вещи пропавших без вести, при этом эвакуация с утраченных позиций не производится;
  • на родственников солдат 39-й отдельной бригады береговой обороны ВСУ оказывали давление, чтобы те не писали рапорты с жалобами на командование;
  • с родственников военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады требовали от трех тысяч долларов за эвакуацию раненого с поля боя;
  • в 116-й отдельной механизированной бригаде ВСУ убийства военных выдавали за самоубийства.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Алаудинов рассказал о числе погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ
17 октября, 12:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
