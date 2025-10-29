Рейтинг@Mail.ru
Путин относится к Украине лучше, чем сам Зеленский, считает Картаполов - РИА Новости, 29.10.2025
18:19 29.10.2025
Путин относится к Украине лучше, чем сам Зеленский, считает Картаполов
Путин относится к Украине лучше, чем сам Зеленский, считает Картаполов - РИА Новости, 29.10.2025
Путин относится к Украине лучше, чем сам Зеленский, считает Картаполов
Президент РФ Владимир Путин относится к Украине и солдатам ВСУ гораздо лучше, чем их собственный "мнимый и просроченный" президент, заявил председатель комитета РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T18:19:00+03:00
2025-10-29T18:19:00+03:00
украина
россия
владимир путин
андрей картаполов
вооруженные силы украины
госдума рф
владимир зеленский
украина
россия
2025
украина, россия, владимир путин, андрей картаполов, вооруженные силы украины, госдума рф, владимир зеленский
Украина, Россия, Владимир Путин, Андрей Картаполов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Владимир Зеленский
Путин относится к Украине лучше, чем сам Зеленский, считает Картаполов

Картаполов: Путин относится к Украине и солдатам ВСУ лучше, чем Зеленский

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин относится к Украине и солдатам ВСУ гораздо лучше, чем их собственный "мнимый и просроченный" президент, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Мы не раз говорили о том, что наш президент, он относится к Украине гораздо лучше, чем их собственный этот мнимый президент, он просроченный. И казалось бы, сегодня солдаты ВСУ - это наши враги, противники. Но даже о них думает Владимир Владимирович Путин, в отличие от этих европейских псевдолидеров, для которых Украина и украинцы просто расходный материал", - сказал он журналистам.
Путин призвал руководство Украины решить судьбу своих граждан в окружении
УкраинаРоссияВладимир ПутинАндрей КартаполовВооруженные силы УкраиныГосдума РФВладимир Зеленский
 
 
