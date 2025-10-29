https://ria.ru/20251029/ukraina-2051609917.html
Путин относится к Украине лучше, чем сам Зеленский, считает Картаполов
Путин относится к Украине лучше, чем сам Зеленский, считает Картаполов - РИА Новости, 29.10.2025
Путин относится к Украине лучше, чем сам Зеленский, считает Картаполов
Президент РФ Владимир Путин относится к Украине и солдатам ВСУ гораздо лучше, чем их собственный "мнимый и просроченный" президент, заявил председатель комитета РИА Новости, 29.10.2025
украина
россия
Картаполов: Путин относится к Украине и солдатам ВСУ лучше, чем Зеленский