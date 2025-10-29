МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украина не сможет продержаться до весны 2026 года без финансовой помощи западных стран, сообщил колумнист The Times Роджер Бойес.
"С приближением зимы становится все более вероятным, что нынешняя линия обороны Владимира Зеленского станет последней. Деньги на вооружение, здравоохранение и энергетическую инфраструктуру Украины иссякают. Желание Запада продолжать войну угасает. Вопрос обороны Киева больше не считается стратегическим приоритетом", — говорится в материале британской газеты.
Журналист допустил, что положение Киева могло бы стабилизироваться при условии передачи ему средств с замороженных российских активов. Однако, как отмечается, перспективы реализации этого решения выглядят неопределенными, поскольку Бельгия сопротивляется, опасаясь разрушения доверия к своей финансовой системе.
Ситуация с замороженными средствами
В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании. Премьер Бельгии Барт де Вевер заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования этих средств. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют активы в России при подобном сценарии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя позицию Бельгии, назвал поразительным то, что в Европе на фоне общей военной истерики звучат такие голоса.