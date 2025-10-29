Рейтинг@Mail.ru
"Зима будет последней". В Британии выступили с предупреждением об Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 29.10.2025 (обновлено: 19:59 29.10.2025)
"Зима будет последней". В Британии выступили с предупреждением об Украине
"Зима будет последней". В Британии выступили с предупреждением об Украине - РИА Новости, 29.10.2025
"Зима будет последней". В Британии выступили с предупреждением об Украине
Украина не сможет продержаться до весны 2026 года без финансовой помощи западных стран, сообщил колумнист The Times Роджер Бойес. РИА Новости, 29.10.2025
"Зима будет последней". В Британии выступили с предупреждением об Украине

The Times: Украина не продержится до весны 2026 года без помощи Запада

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украина не сможет продержаться до весны 2026 года без финансовой помощи западных стран, сообщил колумнист The Times Роджер Бойес.
"С приближением зимы становится все более вероятным, что нынешняя линия обороны Владимира Зеленского станет последней. Деньги на вооружение, здравоохранение и энергетическую инфраструктуру Украины иссякают. Желание Запада продолжать войну угасает. Вопрос обороны Киева больше не считается стратегическим приоритетом", — говорится в материале британской газеты.
Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.
В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании. Премьер Бельгии Барт де Вевер заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования этих средств. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют активы в России при подобном сценарии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя позицию Бельгии, назвал поразительным то, что в Европе на фоне общей военной истерики звучат такие голоса.
