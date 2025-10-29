Захарова назвала возможную причину антироссийской провокации в Буче

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Город Буча, по одной из версий, мог быть выбран для антироссийской провокации в 2022 году из-за созвучности его названия с английским словом "мясник" (Butcher), рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Буча возникла не просто так. Думаю, все документы через какое-то время должны быть опубликованы. Может быть, место было выбрано из-за совпадения слова Буча и английского слова Butcher. Я не знаю, не хочу фантазировать, но я читала такие версии", - сказала она, выступая на форуме "Диалог о фейках 3.0".