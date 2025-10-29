Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала возможную причину антироссийской провокации в Буче
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 29.10.2025
Захарова назвала возможную причину антироссийской провокации в Буче
Захарова назвала возможную причину антироссийской провокации в Буче
Город Буча, по одной из версий, мог быть выбран для антироссийской провокации в 2022 году из-за созвучности его названия с английским словом "мясник" (Butcher), РИА Новости, 29.10.2025
Захарова назвала возможную причину антироссийской провокации в Буче

Захарова: Бучу могли выбрать для провокации из-за созвучности с "Butcher"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Город Буча, по одной из версий, мог быть выбран для антироссийской провокации в 2022 году из-за созвучности его названия с английским словом "мясник" (Butcher), рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Буча возникла не просто так. Думаю, все документы через какое-то время должны быть опубликованы. Может быть, место было выбрано из-за совпадения слова Буча и английского слова Butcher. Я не знаю, не хочу фантазировать, но я читала такие версии", - сказала она, выступая на форуме "Диалог о фейках 3.0".
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
В конце января 2025 года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.
Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
