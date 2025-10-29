В Белоруссии обеспокоены положением дел православной церкви на Украине

МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) выразил обеспокоенность в связи с положением дел канонической православной церкви на территории Украины и усиливающимися гонениями на ее священнослужителей.

Отмечается, что Синод Белорусской православной церкви неоднократно заявлял от лица православных верующих Белоруссии о всеобщей обеспокоенности положением дел канонической Православной церкви на территории Украины . "Но, к сожалению, в настоящее время мы с большой болью и тревогой констатируем, что неправомерные действия против единственной в стране канонической православной церкви продолжаются", - подчеркивается в обращении.

Там также говорится, что митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), управляющий делами Украинской православной церкви, обратился к верующим с призывом к усиленной молитве и строгому посту 29 и 30 октября.

"В эти дни будет проходить судебное заседание, конечной целью которого является прекращение деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви. В своем обращении иерарх отметил, что Украинской православной церкви с человеческой точки зрения не от кого ждать помощи, однако верующие должны уповать на Бога. Нынешние испытания не должны пугать, а, напротив, стать поводом к усилению молитвы и смиренному принятию воли Божией. Митрополит также обратил внимание на символизм даты заседания, которая совпадает с днем чествования иконы Божией Матери "Избавительница". Владыка выразил веру, что Пресвятая Богородица услышит молитвы верующих и защитит их", - отмечается в обращении.