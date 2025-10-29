Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии обеспокоены положением дел православной церкви на Украине
11:44 29.10.2025 (обновлено: 12:11 29.10.2025)
В Белоруссии обеспокоены положением дел православной церкви на Украине
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) выразил обеспокоенность в связи с положением дел канонической православной церкви на территории Украины и усиливающимися гонениями на ее священнослужителей.
"С глубоким прискорбием Синод Белорусской православной церкви воспринимает известия о продолжающихся и усиливающихся гонениях на иерархов, священнослужителей, монашествующих и мирян Украинской православной церкви", - говорится в обращении синода, опубликованном на сайте БПЦ.
Отмечается, что Синод Белорусской православной церкви неоднократно заявлял от лица православных верующих Белоруссии о всеобщей обеспокоенности положением дел канонической Православной церкви на территории Украины. "Но, к сожалению, в настоящее время мы с большой болью и тревогой констатируем, что неправомерные действия против единственной в стране канонической православной церкви продолжаются", - подчеркивается в обращении.
Там также говорится, что митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), управляющий делами Украинской православной церкви, обратился к верующим с призывом к усиленной молитве и строгому посту 29 и 30 октября.
"В эти дни будет проходить судебное заседание, конечной целью которого является прекращение деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви. В своем обращении иерарх отметил, что Украинской православной церкви с человеческой точки зрения не от кого ждать помощи, однако верующие должны уповать на Бога. Нынешние испытания не должны пугать, а, напротив, стать поводом к усилению молитвы и смиренному принятию воли Божией. Митрополит также обратил внимание на символизм даты заседания, которая совпадает с днем чествования иконы Божией Матери "Избавительница". Владыка выразил веру, что Пресвятая Богородица услышит молитвы верующих и защитит их", - отмечается в обращении.
В этой связи Синод БПЦ "с любовью и болью сопереживая соседям и братьям по вере" призвал прихожан Белорусской православной церкви поддержать их усердной молитвой и постом в эти дни.
На Украине мобилизовали еще одного священнослужителя УПЦ
25 октября, 17:07
 
Заголовок открываемого материала