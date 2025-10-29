Рейтинг@Mail.ru
В США сделали заявление об урегулировании конфликта на Украине
09:58 29.10.2025 (обновлено: 11:19 29.10.2025)
В США сделали заявление об урегулировании конфликта на Украине
В США сделали заявление об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 29.10.2025
В США сделали заявление об урегулировании конфликта на Украине
Завершение конфликта на Украине может произойти, когда стороны придут к решению вопроса безопасности, пишет американское издание Responsible Statecraft. РИА Новости, 29.10.2025
В США сделали заявление об урегулировании конфликта на Украине

RS: путь к миру на Украине лежит через компромисс

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Завершение конфликта на Украине может произойти, когда стороны придут к решению вопроса безопасности, пишет американское издание Responsible Statecraft.
"Единственный выход из замкнутого круга эскалации на Украине — компромисс путем переговоров", — говорится в материале.
Издание отмечает, что для заключения мира "потребуется решить основные проблемы безопасности каждой из сторон — причем так, чтобы ни одна из них не чувствовала в этом угрозы".
В субботу глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в интервью американскому телеканалу CNN, что Москва заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее. При этом он подчеркнул, что этого возможно достичь, только учитывая интересы России.
В беседе с Fox News Дмитриев отметил, что решение украинского конфликта включает всего несколько элементов, среди которых вопрос территорий, нейтралитет Украины и гарантии безопасности.
Президент России Владимир Путин, говоря о перспективах украинского урегулирования, неоднократно подчеркивал, что в первую очередь необходимо устранить первопричины кризиса, чтобы исключить возможность его повторения.
