Подольск в Одесской области остался без света после взрывов
Город Подольск в Одесской области после взрывов остался без электроэнергии и частично без водоснабжения, пишет украинское издание NV. РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Город Подольск в Одесской области после взрывов остался без электроэнергии и частично без водоснабжения, пишет украинское издание NV.
"Город остался без света, в некоторых районах также отсутствует водоснабжение", — говорится в публикации.
На месте работают аварийные и энергетические службы.
По информации NV, ночью и утром в Подольске прогремело несколько взрывов.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины
, ночью в Одесской области
дважды объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ
по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.