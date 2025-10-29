Подольск в Одесской области остался без света после взрывов

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Город Подольск в Одесской области после взрывов остался без электроэнергии и частично без водоснабжения, пишет украинское издание NV.

"Город остался без света, в некоторых районах также отсутствует водоснабжение", — говорится в публикации.

На месте работают аварийные и энергетические службы.

По информации NV, ночью и утром в Подольске прогремело несколько взрывов.