https://ria.ru/20251029/ukraina-2051373300.html
В ЕС недовольны притоком украинских мужчин-беженцев
В ЕС недовольны притоком украинских мужчин-беженцев - РИА Новости, 29.10.2025
В ЕС недовольны притоком украинских мужчин-беженцев
В Польше и ФРГ недовольны притоком украинских мужчин-беженцев, пишет газета Politico со ссылкой на местных политиков. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T07:25:00+03:00
2025-10-29T07:25:00+03:00
2025-10-29T07:25:00+03:00
в мире
германия
украина
польша
хдс/хсс
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_b7c97d5a5f0cc03a720faeb32ac71600.jpg
https://ria.ru/20250914/rumynija-2041793793.html
https://ria.ru/20250514/polsha-2016933989.html
германия
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_54f4a76ef3dfd8d5da051a678f8434c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, польша, хдс/хсс, оон
В мире, Германия, Украина, Польша, ХДС/ХСС, ООН
В ЕС недовольны притоком украинских мужчин-беженцев
В Польше и Германии недовольны притоком украинских мужчин-беженцев
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Польше и ФРГ недовольны притоком украинских мужчин-беженцев, пишет газета Politico со ссылкой на местных политиков.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают из Украины
, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
"Политики в Германии
и Польше
... угрожают свернуть ковер гостеприимства на фоне резкого увеличения числа молодых украинцев, прибывающих в эти страны в последние недели после того, как Киев
ослабил правила выезда", - говорится в сообщении издания.
Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС
/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт заявил изданию, что Берлин
не заинтересован в том, чтобы "молодые украинцы проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну".
Издание со ссылкой на данные польской погранслужбы пишет, что почти 45,3 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет пересекли границу с Польшей в период с начала 2025 года до ослабления выездных ограничений в конце августа. В последующие два месяца число выросло до 98,5 тысячи (1,6 тысячи человек в день), подчеркивает газета.
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный ранее сообщал, что из страны с 2022 года выехали порядка 1,7 миллиона молодых людей.
По данным ООН
, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала.