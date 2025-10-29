Рейтинг@Mail.ru
В ЕС недовольны притоком украинских мужчин-беженцев - РИА Новости, 29.10.2025
07:25 29.10.2025
В ЕС недовольны притоком украинских мужчин-беженцев
В ЕС недовольны притоком украинских мужчин-беженцев - РИА Новости, 29.10.2025
В ЕС недовольны притоком украинских мужчин-беженцев
В Польше и ФРГ недовольны притоком украинских мужчин-беженцев, пишет газета Politico со ссылкой на местных политиков. РИА Новости, 29.10.2025
в мире, германия, украина, польша, хдс/хсс, оон
В мире, Германия, Украина, Польша, ХДС/ХСС, ООН
В ЕС недовольны притоком украинских мужчин-беженцев

В Польше и Германии недовольны притоком украинских мужчин-беженцев

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Польше и ФРГ недовольны притоком украинских мужчин-беженцев, пишет газета Politico со ссылкой на местных политиков.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают из Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
"Политики в Германии и Польше ... угрожают свернуть ковер гостеприимства на фоне резкого увеличения числа молодых украинцев, прибывающих в эти страны в последние недели после того, как Киев ослабил правила выезда", - говорится в сообщении издания.
Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт заявил изданию, что Берлин не заинтересован в том, чтобы "молодые украинцы проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну".
Издание со ссылкой на данные польской погранслужбы пишет, что почти 45,3 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет пересекли границу с Польшей в период с начала 2025 года до ослабления выездных ограничений в конце августа. В последующие два месяца число выросло до 98,5 тысячи (1,6 тысячи человек в день), подчеркивает газета.
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный ранее сообщал, что из страны с 2022 года выехали порядка 1,7 миллиона молодых людей.
По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала.
