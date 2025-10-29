В ЕС недовольны притоком украинских мужчин-беженцев

Издание со ссылкой на данные польской погранслужбы пишет, что почти 45,3 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет пересекли границу с Польшей в период с начала 2025 года до ослабления выездных ограничений в конце августа. В последующие два месяца число выросло до 98,5 тысячи (1,6 тысячи человек в день), подчеркивает газета.