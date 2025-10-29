Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен призвала Зеленского прислушаться к украинцам - РИА Новости, 29.10.2025
02:53 29.10.2025 (обновлено: 03:23 29.10.2025)
Конгрессвумен призвала Зеленского прислушаться к украинцам
Конгрессвумен призвала Зеленского прислушаться к украинцам

Конгрессвумен Луна призвала Зеленского прислушаться к своему народу

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна в социальной сети X призвала Владимира Зеленского прислушаться к украинцам, которые поддерживают прекращение конфликта путем переговоров.
"Данные Gallup показывают, что 69% украинцев сейчас выступают за переговоры, что значительно отличается от результатов 2022 года. Владимир Зеленский, прислушайтесь к своему народу!" - написала она, при этом отметив аккаунт Зеленского.
Компания Gallup в начале августа опубликовала опрос, согласно которому 69% украинцев поддерживают прекращение конфликта путем переговоров.
В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители киевского режима не хотят переговорного процесса, это следствие влияния европейцев. Ранее он также заявлял, что Кремль оценивает ситуацию с переговорами по Украине как слишком затянувшуюся паузу.
