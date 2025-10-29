Рейтинг@Mail.ru
Беженец рассказал о пытках в СБУ жителей Новопавловки в ДНР - РИА Новости, 29.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:15 29.10.2025
Беженец рассказал о пытках в СБУ жителей Новопавловки в ДНР
Беженец рассказал о пытках в СБУ жителей Новопавловки в ДНР - РИА Новости, 29.10.2025
Беженец рассказал о пытках в СБУ жителей Новопавловки в ДНР
В Службе безопасности Украины пытали жителей Новопавловки в ДНР за их пророссийские взгляды, рассказал РИА Новости беженец Роман Бойко. РИА Новости, 29.10.2025
Беженец рассказал о пытках в СБУ жителей Новопавловки в ДНР

СБУ пытала жителей Новопавловки в ДНР за пророссийские взгляды

© Фото : СБУ
Нашивка СБУ
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. В Службе безопасности Украины пытали жителей Новопавловки в ДНР за их пророссийские взгляды, рассказал РИА Новости беженец Роман Бойко.
"Могли сдать в СБУ. Есть знакомый в городе, я не знаю, что он сказал, но сосед его сдал. Его отвезли на подвал в Днепр (Днепропетровск - ред.) или в Киев. Десять дней где-то его продержали, жена его искала. Живой остался, но приехал он черный (в синяках - ред.)", - сказал Бойко.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Омбудсмен Харьковской области прокомментировала дело о пытках в Шебекино
3 октября, 15:07
Беженец добавил, что после этих событий его знакомый изменил свои политические взгляды и стал полностью поддерживать киевскую власть.
"Пытался с ним разговаривать, он ничего не говорил. Стал чисто "щирый" (искренний - ред.) украинец. Я не знаю, что они там ему сделали. До этого он за Россию был", - добавил он.
Минобороны России сообщило об освобождении силами группировки войск "Центр" населенного пункта Новопавловка в ДНР 15 октября.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
