Беженец рассказал о пытках в СБУ жителей Новопавловки в ДНР

ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. В Службе безопасности Украины пытали жителей Новопавловки в ДНР за их пророссийские взгляды, рассказал РИА Новости беженец Роман Бойко.
"Могли сдать в СБУ. Есть знакомый в городе, я не знаю, что он сказал, но сосед его сдал. Его отвезли на подвал в Днепр (Днепропетровск - ред.) или в Киев. Десять дней где-то его продержали, жена его искала. Живой остался, но приехал он черный (в синяках - ред.)", - сказал Бойко.
Беженец добавил, что после этих событий его знакомый изменил свои политические взгляды и стал полностью поддерживать киевскую власть.
"Пытался с ним разговаривать, он ничего не говорил. Стал чисто "щирый" (искренний - ред.) украинец. Я не знаю, что они там ему сделали. До этого он за Россию был", - добавил он.
Минобороны России сообщило об освобождении силами группировки войск "Центр" населенного пункта Новопавловка в ДНР 15 октября.
