Беженец рассказал о пытках в СБУ жителей Новопавловки в ДНР

ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. В Службе безопасности Украины пытали жителей Новопавловки в ДНР за их пророссийские взгляды, рассказал РИА Новости беженец Роман Бойко.

Беженец добавил, что после этих событий его знакомый изменил свои политические взгляды и стал полностью поддерживать киевскую власть.