Проект Маска открыл Западу глаза на настоящую Украину - РИА Новости, 29.10.2025
01:12 29.10.2025 (обновлено: 09:05 29.10.2025)
Проект Маска открыл Западу глаза на настоящую Украину
Проект Маска открыл Западу глаза на настоящую Украину
Онлайн-энциклопедия "Грокипедия" разместила материалы об украинском Майдане 2014 года, которые до сих пор подвергали цензуре западные СМИ и "Википедия", сообщил РИА Новости, 29.10.2025
в мире, украина, киев, петр порошенко, евросоюз, верховная рада украины, wikipedia, илон маск
Проект Маска открыл Западу глаза на настоящую Украину

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Онлайн-энциклопедия "Грокипедия" разместила материалы об украинском Майдане 2014 года, которые до сих пор подвергали цензуре западные СМИ и "Википедия", сообщил в соцсети Х политолог из Университета Оттавы Иван Качановски.
"Ой! "Грокипедия" обыгрывает "Википедию" по полноте информации о бойне на Майдане на Украине. Эта информация основана на моих академических исследованиях, которые "Википедия" подвергает цензуре: "Свидетельства более 800 участников Майдана и видео, синхронизированные с хронологией стрельбы, еще больше подтверждают, что снайперы действовали из зданий, удерживаемых протестующими, вовлекая элементы оппозиции или аффилированных с ней групп в вероятную операцию под чужим флагом для эскалации кризиса и оправдания смещения (президента Украины Виктора. — Прим. ред.) Януковича", — отметил политолог.
Во вторник ИИ-компания xAI Илона Маска запустила альтернативу онлайн-энциклопедии "Википедия" — "Грокипедию". По состоянию на 5:00 мск вторника ресурс содержал свыше 885,2 тысячи статей. На главной странице "Грокипедии" есть строка поиска, куда пользователи могут вводить свои запросы.

В конце ноября 2013 года, главную киевскую площадь — майдан Незалежности — заняли сторонники евроинтеграции. Это произошло после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Первого декабря в ответ на разгон митинга за евроинтеграцию спецподразделением МВД "Беркут" в Киеве начались массовые беспорядки, протестующие захватили здание мэрии. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
В феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, ему пришлось покинуть Украину. Позднее президентом избрали Петра Порошенко. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
В миреУкраинаКиевПетр ПорошенкоЕвросоюзВерховная Рада УкраиныWikipediaИлон Маск
 
 
