Проект Маска открыл Западу глаза на настоящую Украину

Во вторник ИИ-компания xAI Илона Маска запустила альтернативу онлайн-энциклопедии "Википедия" — "Грокипедию". По состоянию на 5:00 мск вторника ресурс содержал свыше 885,2 тысячи статей. На главной странице "Грокипедии" есть строка поиска, куда пользователи могут вводить свои запросы.