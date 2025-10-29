"Грозит подорвать". СМИ рассказали, какой удар Россия нанесла США

«

"Проведенное Россией испытание крылатой ракеты с ядерной установкой не только сочетает в себе честолюбивые замыслы времен холодной войны и современное балансирование на грани допустимого, но и грозит подорвать неприкосновенность континентальной части США", — говорится в публикации.