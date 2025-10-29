Рейтинг@Mail.ru
"Грозит подорвать". СМИ рассказали, какой удар Россия нанесла США
15:27 29.10.2025
"Грозит подорвать". СМИ рассказали, какой удар Россия нанесла США
"Грозит подорвать". СМИ рассказали, какой удар Россия нанесла США - РИА Новости, 29.10.2025
"Грозит подорвать". СМИ рассказали, какой удар Россия нанесла США
Испытание крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" грозит подорвать неприкосновенность США, пишет Asia Times. РИА Новости, 29.10.2025
в мире
сша
россия
владимир путин
валерий герасимов
сша
россия
Новости
"Грозит подорвать". СМИ рассказали, какой удар Россия нанесла США

AT: испытание "Буревестника" грозит подорвать неприкосновенность США

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Испытание крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" грозит подорвать неприкосновенность США, пишет Asia Times.
«
"Проведенное Россией испытание крылатой ракеты с ядерной установкой не только сочетает в себе честолюбивые замыслы времен холодной войны и современное балансирование на грани допустимого, но и грозит подорвать неприкосновенность континентальной части США", — говорится в публикации.
Обозреватель отметил, что ракета также может поставить под сомнение американские гарантии безопасности союзникам США, поскольку Штаты могут не захотеть рисковать своими народом и городами.
Автор материала подчеркнул, что "Буревестник" может вогнать США в непомерные расходы ради создания систем противоракетной защиты, эффективность которых не гарантирована против такого вида вооружения.
В воскресенье президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск заявил, что испытания ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов
 
 
