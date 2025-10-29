"Ученых туда не пускают". Куда пропало одно из "орудий страстей Христа"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти мученика Лонгина. С этим святым связана судьба знаменитой христианской реликвии. Копье, которым пронзили распятого Иисуса, не могут отыскать до сих пор. А специалисты спорят, какая из множества версий его местонахождения — верная.

Парадоксальный персонаж

Пожалуй, римский сотник (центурион) Лонгин — один из самых спорных персонажей священной истории. С одной стороны, Церковь почитает его как мученика. С другой — каждый, кто хоть немного знаком с библейской историей, знает: именно он пронзил копьем бок распятого Христа.

Впрочем, евангелисты Марк и Иоанн свидетельствуют, что это сделал один из римских солдат, не указывая его имени. Так почему же все списывают на Лонгина?

© Public domain Репродукция картины Жерара де ла Валле "Сотник Лонгин пронзает Христа копьем" © Public domain Репродукция картины Жерара де ла Валле "Сотник Лонгин пронзает Христа копьем"

Ответ кроется в церковном Предании. В самых ранних вариантах жития святого сказано: именно он нанес Господу удар. В тот момент на лицо Лонгину брызнула кровь — и сотник, ослепший на один глаз, тотчас исцелился. После такого чуда он уверовал и отправился проповедовать христианство в Каппадокию (историческая область современной Турции).

Разгневанный изменой прокуратор Иудеи Понтий Пилат велел разыскать беглеца. Центуриона казнили. Так и возник парадокс: один из врагов Иисуса стал христианским мучеником.

Уже в первые века копье Лонгина — наряду с Терновым венцом, Крестом и другими орудиями страстей — считалось наиважнейшей реликвией. Хранилось оно сперва в Иерусалиме, а затем в Константинополе.

Однако в XI столетии на Ближний Восток вторглись воинственные турки-сельджуки. Крестоносцы отправились спасать святыни, и многие реликвии вскоре оказались в Европе. А местные аббаты в погоне за престижем нередко объявляли: мол, тот или иной из бесценных артефактов хранится именно в их обители.

Пятьсот лет спустя протестантский богослов Жан Кальвин писал по этому поводу: в одной только Франции пять монастырей утверждают, что обладают копьем Лонгина.

При таком раскладе разобраться, где же оригинал, довольно трудно.

"Приманка" для властителей

Кроме того, по средневековой Европе со скоростью света разлетелось поверье: дескать, копье дарует безграничную власть и нечеловеческую силу. На эту "приманку" нередко попадались светские правители.

© Фото : public domain Святое копье, Имперский крест и Животворящий крест. Сокровищница Хофбургского замка, Австрия © Фото : public domain Святое копье, Имперский крест и Животворящий крест. Сокровищница Хофбургского замка, Австрия

Например, Священная Римская империя — крупнейшее на тот момент государственное образование — объявила себя единоличным хранителем реликвии. В палате сокровищ Венского дворца с конца XVIII века находится стальной наконечник. В него искусно вставлен гвоздь — согласно преданию, один из тех, которыми Спасителя прибили к кресту.

После аншлюса Австрии в 1938-м Адольф Гитлер распорядился торжественно перенести реликвию в Нюрнберг. Там фюрер демонстрировал ее приближенным как символ могущества "новой Германии".

Только вот историки оружия не раз высказывали сомнения насчет подлинности венского копья. Не похоже оно на то, которым были вооружены римские легионеры в I веке нашей эры. Форма лезвия больше походит на средневековую.

И действительно. В 2003-м британский историк-медиевист Роберт Фрезер, тщательно изучив артефакт, пришел к заключению: наконечник изготовили не ранее VII столетия.

Лишь раз в году

Разумеется, мимо столь значимой святыни не мог пройти Ватикан. Сердце католической церкви уверено, что владеет настоящим копьем.

По преданию, "орудие страстей" принадлежало императору Константину Великому. А в 1492-м завоевавший Константинополь турецкий султан подарил реликвию папе Иннокентию VIII. И с тех пор она, как считается, не покидала стен собора Святого Петра. Верующие могут увидеть реликвию лишь раз в год — в пятое воскресенье Великого поста.

А вот пытливым ученым доступ к ней закрыт. Ватикан отклоняет все просьбы о каких бы то ни было исследованиях. Так что специалистам остается лишь гадать на кофейной гуще.

По косвенным признакам

Наверное, самая экзотичная версия — что копье Лонгина хранится в монастыре Эчмиадзин (резиденции главы армянской церкви). Местная легенда гласит: в середине I века его принес апостол Фаддей, проповедовавший в здешних краях.

Правда, ситуация та же, что и с Ватиканом, — ученых в обитель не пускают. В 1990-х католикос Вазген I на предложение проверить подлинность реликвии лаконично ответил: Церковь в этом не нуждается.

Косвенный анализ все же удалось провести. В 2010-м группа британских криминалистов работала с другой святыней — Туринской плащаницей. Тогда на полотне обнаружили след от раны, сходной с той, что упоминается в Евангелии.

Это увечье могли нанести лишь особым видом копья — такие были на вооружении римских легионеров по всей империи. Кроме того, эксперты установили: наконечник, хранящийся в Армении, вполне мог оставить на плащанице схожий след. В частности, совпадала ширина отпечатка на плащанице и лезвия — четыре с половиной сантиметра.