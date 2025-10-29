Украинскому боевику вынесли приговор за убийство мирного жителя в ДНР

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Стрелок десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Евгений Лубенец приговорен к 21 году колонии строгого режима за убийство мирного жителя в ДНР, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелка 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины 42-летнего Евгения Лубенца... Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Лубенца к 21 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным по статьям о жестоком обращении с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ, и об убийстве. Установлено, что в конце ноября 2024 года Лубенец в подвале частного дома расстрелял из автомата АК-74 мирного жителя, который поддерживал действия ВС РФ.
