Украинскому боевику вынесли приговор за убийство мирного жителя в ДНР - РИА Новости, 29.10.2025
16:53 29.10.2025
Украинскому боевику вынесли приговор за убийство мирного жителя в ДНР
Украинскому боевику вынесли приговор за убийство мирного жителя в ДНР
2025
происшествия, россия, украина, донецкая народная республика, генеральная прокуратура рф, ак-74
Происшествия, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Генеральная прокуратура РФ, АК-74
Украинскому боевику вынесли приговор за убийство мирного жителя в ДНР

Украинский стрелок получил 21 год колонии за убийство мирного жителя в ДНР

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Стрелок десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Евгений Лубенец приговорен к 21 году колонии строгого режима за убийство мирного жителя в ДНР, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелка 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины 42-летнего Евгения Лубенца... Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Лубенца к 21 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным по статьям о жестоком обращении с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ, и об убийстве. Установлено, что в конце ноября 2024 года Лубенец в подвале частного дома расстрелял из автомата АК-74 мирного жителя, который поддерживал действия ВС РФ.
Боевика ВСУ осудили пожизненно за изнасилование и убийство
15 октября, 14:02
Боевика ВСУ осудили пожизненно за изнасилование и убийство
15 октября, 14:02
 
ПроисшествияРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаГенеральная прокуратура РФАК-74
 
 
