Украинскому боевику вынесли приговор за убийство мирного жителя в ДНР

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Стрелок десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Евгений Лубенец приговорен к 21 году колонии строгого режима за убийство мирного жителя в ДНР, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.