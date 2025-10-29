Миляев обсудил развитие тульской индустрии на встрече с главой Минпромторга

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Развитие промышленного потенциала Тульской области стало центральным вопросом обсуждения в ходе рабочей встречи в среду губернатора области Дмитрия Миляева и министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, сообщает пресс-служба облправительства.

Глава Минпромторга РФ подчеркнул диверсифицированность тульской промышленности, выделив такие ключевые отрасли, как металлургия, пищевая промышленность, машиностроение и химия. Для стимулирования роста, модернизации действующих предприятий и создания новых производств правительство региона и бизнес активно привлекают федеральные меры господдержки.

"За три года общий объем поддержки промышленных предприятий области в рамках госпрограмм составил около 78 миллиардов рублей. При этом только во втором квартале этого года 8 организаций получили субсидии на сумму 29,05 миллиарда рублей", – приводятся слова Алиханова на сайте министерства.

На встрече также отметили высокий спрос региона на инструменты поддержки, предоставляемые Фондом развития промышленности – за все время работы было профинансировано 48 проектов на сумму 14,8 миллиарда рублей. В настоящее время в Тульской области успешно функционирует развитая инфраструктура для промышленности: индустриальный парк, два технопарка, шесть промышленных кластеров, шесть моногородов и ОЭЗ промышленно-производственного типа.

Как отметил, в свою очередь, губернатор Тульской области, регион демонстрирует устойчивый промышленный рост, опережающий среднероссийские показатели, при этом наилучшую динамику показывают машиностроение и химическая промышленность. По итогам 9 месяцев индекс промышленного производства составил 106,3%. Реализуются крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты, формирующие современный технологический облик региона и обеспечивающие диверсификацию экономики. Так, на сегодняшний день резидентами в особой экономической зоне "Узловая" являются 28 компаний. Восемь из них уже открыли свои предприятия, еще пять начнут работу до конца года.

В рамках реализации нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" в регионе создан Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "ТулаДрон", получивший федеральный статус центра испытаний и компетенций в области беспилотных авиационных систем. Еще один крупный проект - Инновационный научно-технологический центр "Композитная долина", создаваемый в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия" по поручению президента РФ. Деятельность центра направлена на создание передовых продуктов и технологий в сфере композитных материалов.