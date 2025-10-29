Рейтинг@Mail.ru
Миляев обсудил развитие тульской индустрии на встрече с главой Минпромторга - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
21:50 29.10.2025 (обновлено: 22:21 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/tula-2051654492.html
Миляев обсудил развитие тульской индустрии на встрече с главой Минпромторга
Миляев обсудил развитие тульской индустрии на встрече с главой Минпромторга - РИА Новости, 29.10.2025
Миляев обсудил развитие тульской индустрии на встрече с главой Минпромторга
Развитие промышленного потенциала Тульской области стало центральным вопросом обсуждения в ходе рабочей встречи в среду губернатора области Дмитрия Миляева и... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T21:50:00+03:00
2025-10-29T22:21:00+03:00
тульская область
тульская область
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051660547_0:36:677:416_1920x0_80_0_0_975c5fc1cfb87a22824a095c2a8ecd4b.jpg
тульская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051660547_38:0:638:450_1920x0_80_0_0_598d3adf84b0b4b3f88f089f8d630c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности
Тульская область, Тульская область, Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Фонд развития промышленности
Миляев обсудил развитие тульской индустрии на встрече с главой Минпромторга

Миляев и Алиханов обсудили развитие промпотенциала Тульской области

© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области.Миляев обсудил развитие тульской индустрии на встрече с главой Минпромторга
Миляев обсудил развитие тульской индустрии на встрече с главой Минпромторга - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области.
Миляев обсудил развитие тульской индустрии на встрече с главой Минпромторга
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Развитие промышленного потенциала Тульской области стало центральным вопросом обсуждения в ходе рабочей встречи в среду губернатора области Дмитрия Миляева и министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, сообщает пресс-служба облправительства.
Глава Минпромторга РФ подчеркнул диверсифицированность тульской промышленности, выделив такие ключевые отрасли, как металлургия, пищевая промышленность, машиностроение и химия. Для стимулирования роста, модернизации действующих предприятий и создания новых производств правительство региона и бизнес активно привлекают федеральные меры господдержки.
"За три года общий объем поддержки промышленных предприятий области в рамках госпрограмм составил около 78 миллиардов рублей. При этом только во втором квартале этого года 8 организаций получили субсидии на сумму 29,05 миллиарда рублей", – приводятся слова Алиханова на сайте министерства.
На встрече также отметили высокий спрос региона на инструменты поддержки, предоставляемые Фондом развития промышленности – за все время работы было профинансировано 48 проектов на сумму 14,8 миллиарда рублей. В настоящее время в Тульской области успешно функционирует развитая инфраструктура для промышленности: индустриальный парк, два технопарка, шесть промышленных кластеров, шесть моногородов и ОЭЗ промышленно-производственного типа.
Как отметил, в свою очередь, губернатор Тульской области, регион демонстрирует устойчивый промышленный рост, опережающий среднероссийские показатели, при этом наилучшую динамику показывают машиностроение и химическая промышленность. По итогам 9 месяцев индекс промышленного производства составил 106,3%. Реализуются крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты, формирующие современный технологический облик региона и обеспечивающие диверсификацию экономики. Так, на сегодняшний день резидентами в особой экономической зоне "Узловая" являются 28 компаний. Восемь из них уже открыли свои предприятия, еще пять начнут работу до конца года.
В рамках реализации нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" в регионе создан Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "ТулаДрон", получивший федеральный статус центра испытаний и компетенций в области беспилотных авиационных систем. Еще один крупный проект - Инновационный научно-технологический центр "Композитная долина", создаваемый в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия" по поручению президента РФ. Деятельность центра направлена на создание передовых продуктов и технологий в сфере композитных материалов.
"Промышленность Тульской области развивается благодаря реализации масштабных проектов, ориентированных на современные технологии и инновационные решения. В свою очередь, это способствует укреплению производственного потенциала региона, созданию новых рабочих мест и повышению его конкурентоспособности. Тульская область выполняет задачи, поставленные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, направленные на стимулирование промышленного роста и импортозамещение", – подчеркнул Миляев.
 
Тульская областьТульская областьЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Фонд развития промышленности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала