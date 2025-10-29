Рейтинг@Mail.ru
13:49 29.10.2025
Рыба должна быть по доступной цене для всех россиян, заявил Путин
Рыба должна быть по доступной цене для всех россиян, заявил Путин
У жителей всех регионов России должна быть возможность купить качественные морепродукты и рыбу по доступным ценам, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
россия, владимир путин, цены
Россия, Владимир Путин, Цены
Рыба должна быть по доступной цене для всех россиян, заявил Путин

Путин: у россиян должна быть возможность купить морепродукты по доступным ценам

Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. У жителей всех регионов России должна быть возможность купить качественные морепродукты и рыбу по доступным ценам, сообщил президент России Владимир Путин.
"А жители всех регионов России (чтобы) могли купить эти качественные товары (морепродукты и рыбу - ред.) по доступной, как я уже сказал, цене", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Россия Владимир Путин Цены
 
 
