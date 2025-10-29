https://ria.ru/20251029/tseny-2051483045.html
Рыба должна быть по доступной цене для всех россиян, заявил Путин
Рыба должна быть по доступной цене для всех россиян, заявил Путин
У жителей всех регионов России должна быть возможность купить качественные морепродукты и рыбу по доступным ценам, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
Рыба должна быть по доступной цене для всех россиян, заявил Путин
