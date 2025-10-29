https://ria.ru/20251029/tsel-2051436070.html
ЦБ России не будет повышать цель по инфляции
ЦБ России не будет повышать цель по инфляции
Банк России не планирует повышать цель по инфляции в 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации. РИА Новости, 29.10.2025
