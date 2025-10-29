Рейтинг@Mail.ru
ЦБ России не будет повышать цель по инфляции
12:07 29.10.2025
ЦБ России не будет повышать цель по инфляции
ЦБ России не будет повышать цель по инфляции
Банк России не планирует повышать цель по инфляции в 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации. РИА Новости, 29.10.2025
ЦБ России не будет повышать цель по инфляции

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Банк России не планирует повышать цель по инфляции в 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.
"Могу сказать, что этот таргет был действительно установлен достаточно давно. Но по этому таргету, если сравнивать страны мира, мы страна с одним из наиболее высоких таргетов. Большинство стран, в том числе стран с развивающейся экономикой, даже если начинали с установления таргета на уровне около 4%, там редкие случаи были, больше снижали этот таргет. Речь скорее идет о снижении таргета, нежели о его повышении", - сказала она.
