https://ria.ru/20251029/tramp-2051582333.html
Трамп демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира, заявил Песков
Трамп демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2025
Трамп демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира, заявил Песков
Президент США Дональд Трамп демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:28:00+03:00
2025-10-29T17:28:00+03:00
2025-10-29T17:29:00+03:00
в мире
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149037/27/1490372725_0:0:4293:2415_1920x0_80_0_0_48d95a2bc24afe55de39c3cad4a63a43.jpg
https://ria.ru/20250423/peskov-2013043874.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149037/27/1490372725_118:0:3714:2697_1920x0_80_0_0_ced51353e1cd4ab07b8c2235189dfc91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Трамп демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира, заявил Песков
Песков заявил, что Трамп демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира