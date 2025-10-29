Рейтинг@Mail.ru
Трамп демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира, заявил Песков
17:28 29.10.2025 (обновлено: 17:29 29.10.2025)
Трамп демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира, заявил Песков
Президент США Дональд Трамп демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
в мире
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
в мире, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Президент США демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Песков рассказал, что объединяет Путина и Трампа
23 апреля, 20:06
 
