https://ria.ru/20251029/tramp-2051391769.html
Трамп рассказал об отношении к Моди
Трамп рассказал об отношении к Моди - РИА Новости, 29.10.2025
Трамп рассказал об отношении к Моди
Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди "самым симпатичным парнем". РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T10:09:00+03:00
2025-10-29T10:09:00+03:00
2025-10-29T10:09:00+03:00
в мире
сша
индия
дональд трамп
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565162125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0135a4e791c946f50dbe0ce4d2c1ea7.jpg
https://ria.ru/20251029/tramp-2051378932.html
сша
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565162125_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef467387668c936c6818c8bbd3f80cf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индия, дональд трамп, нарендра моди
В мире, США, Индия, Дональд Трамп, Нарендра Моди
Трамп рассказал об отношении к Моди
Трамп назвал премьера Индии Моди самым симпатичным парнем