Трамп рассказал об отношении к Моди - РИА Новости, 29.10.2025
10:09 29.10.2025
Трамп рассказал об отношении к Моди
Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди "самым симпатичным парнем". РИА Новости, 29.10.2025
Трамп рассказал об отношении к Моди

Трамп назвал премьера Индии Моди самым симпатичным парнем

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
КЕНЧЖУ, 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди "самым симпатичным парнем".
"Я вам вот что скажу: премьер-министр Моди - самый симпатичный парень. Он говорит и выглядит так, как будто... он невероятно крутой", - сказал Трамп, выступая в среду с речью на саммите АТЭС в южнокорейском Кенчжу.
При этом Трамп использовал слово killer, которое, наряду со сленговым значением "крутой" переводится как убийца.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Не хожу на пляж и не сплю целый день". Трамп раскрыл, как решает конфликты
