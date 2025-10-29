Трамп будет работать с КНДР над проблемой Корейского полуострова

КЁНЧЖУ, 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на переговорах с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в южнокорейском Кёнчжу заявил, что будет работать совместно с КНДР, чтобы разрешить проблему Корейского полуострова.

Президент Соединенных Штатов добавил, что в этот раз у американской стороны не получилось согласовать расписание для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В то же время, Трамп отметил, что у него самого отношения с Ким Чен Ыном "очень хорошие", и два лидера "очень хорошо ладят".