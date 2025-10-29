Трамп будет работать с КНДР над проблемой Корейского полуострова

КЁНЧЖУ, 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на переговорах с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в южнокорейском Кёнчжу заявил, что будет работать совместно с КНДР, чтобы разрешить проблему Корейского полуострова.
"Мы будем усердно работать с (лидером КНДР) Ким Чен Ыном и со всеми остальными, чтобы все разрешить, потому что это имеет смысл. Возможно, это займет некоторое время и нам придется набраться терпения, но в конце концов все обязательно разрешится, я уверен в этом", - заявил Трамп в ходе переговоров.
Президент Соединенных Штатов добавил, что в этот раз у американской стороны не получилось согласовать расписание для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В то же время, Трамп отметил, что у него самого отношения с Ким Чен Ыном "очень хорошие", и два лидера "очень хорошо ладят".
Трамп находится в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнчжу с 31 октября по 1 ноября.
Первым официальным мероприятием стало посещение президентом Трампом музея в Кёнджу. В сопровождении традиционного оркестра он вошел на территорию музея, где его у входа в павильона "Тысячелетняя улыбка" встретил президент Ли Чжэ Мён. После этого лидеры сделали запись в книге почётных гостей и осмотрели выставку сувениров Trump Goods, проводя неформальную беседу.
Ранее также сообщалось, что Трампу в Южной Корее впервые для президентов США вручили главную награду страны Большой орден Мугунхва. После церемонии, лидеры США и Южной Кореи приступили к переговорам.
