Трамп будет работать с КНДР над проблемой Корейского полуострова
09:46 29.10.2025 (обновлено: 10:49 29.10.2025)
Трамп будет работать с КНДР над проблемой Корейского полуострова
Трамп будет работать с КНДР над проблемой Корейского полуострова - РИА Новости, 29.10.2025
Трамп будет работать с КНДР над проблемой Корейского полуострова
Президент США Дональд Трамп на переговорах с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в южнокорейском Кёнчжу заявил, что будет работать совместно с КНДР, чтобы... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T09:46:00+03:00
2025-10-29T10:49:00+03:00
в мире
южная корея
сша
кндр (северная корея)
дональд трамп
ким чен ын
ли чжэ мен
южная корея
сша
кндр (северная корея)
в мире, южная корея, сша, кндр (северная корея), дональд трамп, ким чен ын, ли чжэ мен
В мире, Южная Корея, США, КНДР (Северная Корея), Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Ли Чжэ Мен
Трамп будет работать с КНДР над проблемой Корейского полуострова

Трамп будет работать с КНДР над решением проблемы Корейского полуострова

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время встречи в Кёнчжу. 29 октября 2025
Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время встречи в Кёнчжу. 29 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время встречи в Кёнчжу. 29 октября 2025
КЁНЧЖУ, 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на переговорах с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в южнокорейском Кёнчжу заявил, что будет работать совместно с КНДР, чтобы разрешить проблему Корейского полуострова.
"Мы будем усердно работать с (лидером КНДР) Ким Чен Ыном и со всеми остальными, чтобы все разрешить, потому что это имеет смысл. Возможно, это займет некоторое время и нам придется набраться терпения, но в конце концов все обязательно разрешится, я уверен в этом", - заявил Трамп в ходе переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Трамп просил у НАТО поддержки в случае кризиса с КНДР, заявил Столтенберг
5 октября, 13:51
Президент Соединенных Штатов добавил, что в этот раз у американской стороны не получилось согласовать расписание для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В то же время, Трамп отметил, что у него самого отношения с Ким Чен Ыном "очень хорошие", и два лидера "очень хорошо ладят".
Трамп находится в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнчжу с 31 октября по 1 ноября.
Первым официальным мероприятием стало посещение президентом Трампом музея в Кёнджу. В сопровождении традиционного оркестра он вошел на территорию музея, где его у входа в павильона "Тысячелетняя улыбка" встретил президент Ли Чжэ Мён. После этого лидеры сделали запись в книге почётных гостей и осмотрели выставку сувениров Trump Goods, проводя неформальную беседу.
Ранее также сообщалось, что Трампу в Южной Корее впервые для президентов США вручили главную награду страны Большой орден Мугунхва. После церемонии, лидеры США и Южной Кореи приступили к переговорам.
Трамп заявил, что ничего не знает про инцидент с КНДР в 2019 году
5 сентября, 23:45
Трамп заявил, что ничего не знает про инцидент с КНДР в 2019 году
5 сентября, 23:45
 
