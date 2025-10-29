https://ria.ru/20251029/tramp-2051378932.html
"Не хожу на пляж и не сплю целый день". Трамп раскрыл, как решает конфликты
Президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС рассказал о своем вмешательстве в конфликт на границе Камбоджи и Таиланда. РИА Новости, 29.10.2025
КЕНЧЖУ, 29 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС рассказал о своем вмешательстве в конфликт на границе Камбоджи и Таиланда.
"Я не хожу на пляж и не сплю целый день. Я люблю наблюдать", — сказал он.
Глава Белого дома пояснил, что наблюдал за тем, как одновременно с достижением договоренностей с США
по экономическим вопросам эти страны начали воевать. Тогда он прибег к угрозе отказаться от заключенных сделок, если Бангкок и Пномпень не прекратят конфликт.
"Я позвонил премьеру Камбоджи, затем Таиланда, потом снова Камбоджи, и через пару дней конфликт завершился", — сказал Трамп
.
Пограничный конфликт между Бангкоком и Пномпенем начался в мае и переходил в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации с 24 по 29 июля. Он закончился прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии, которая в этом году председательствует в АСЕАН.
Двадцать шестого октября премьер-министры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН подписали декларацию об урегулировании конфликта. При этом присутствовали Трамп и премьер Малайзии Анвар Ибрагим.
Президент США отметил, что страны АСЕАН развернут в регионе наблюдателей, а также подписал с Камбоджей сделку о взаимной торговле, а с Таиландом — соглашение по критически важным минералам.