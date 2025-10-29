Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что рассчитывает на разрешение украинского кризиса
08:48 29.10.2025 (обновлено: 09:53 29.10.2025)
Трамп заявил, что рассчитывает на разрешение украинского кризиса
Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование между Израилем и Палестиной состоялось, хотя казалось недостижимым, а значит, украинский кризис... РИА Новости, 29.10.2025
в мире
украина
ближний восток
россия
дональд трамп
украина
ближний восток
россия
в мире, украина, ближний восток, россия, дональд трамп
В мире, Украина, Ближний Восток, Россия, Дональд Трамп
КЕНЧЖУ (Южная Корея), 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование между Израилем и Палестиной состоялось, хотя казалось недостижимым, а значит, украинский кризис тоже разрешится.
"Восемь (конфликтов разрешились - ред.) за восемь месяцев. Думаю, другой последует. Я думал, этот (вокруг Украины - ред.) будет одним из легких. Кто бы мог подумать, что мы достигнем мира на Ближнем Востоке, но не между Россией и Украиной. Мир на Ближнем Востоке был невозможен", - заявил Трамп на сессии саммита АТЭС.
Трамп добавил, что рассчитывал на скорое достижение украинского урегулирования "из-за отношений с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Победить в принципе невозможно: Европа обсчиталась с Россией в десятки раз
В миреУкраинаБлижний ВостокРоссияДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала