https://ria.ru/20251029/tramp-2051375601.html
Трамп уверен, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован
Трамп уверен, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован - РИА Новости, 29.10.2025
Трамп уверен, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован, добавив, что рассчитывал сделать это быстрее... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T07:57:00+03:00
2025-10-29T07:57:00+03:00
2025-10-29T09:54:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051387217_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_dd454972c9d2bb77c1119142564e2074.jpg
https://ria.ru/20251029/ssha-2051354374.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051387217_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2a19f3e7a94fd877a2e64b760f2f8e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп уверен, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован
Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной тоже будет урегулирован