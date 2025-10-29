Трамп уверен, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован

КЕНЧЖУ, 29 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован, добавив, что рассчитывал сделать это быстрее благодаря личным отношениям с российским лидером Владимиром Путиным.