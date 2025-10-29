Рейтинг@Mail.ru
Трамп уверен, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован - РИА Новости, 29.10.2025
07:57 29.10.2025 (обновлено: 09:54 29.10.2025)
Трамп уверен, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован
Трамп уверен, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован, добавив, что рассчитывал сделать это быстрее
КЕНЧЖУ, 29 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован, добавив, что рассчитывал сделать это быстрее благодаря личным отношениям с российским лидером Владимиром Путиным.
"Единственное, что я пока не сделал, — это Россия и Украина. Но и это будет сделано. Я думал, что всё пойдёт проще из-за моих отношений с президентом Путиным — он оказался немного другим. Но, думаю, это всё равно будет решено", — сказал Трамп, выступая в среду с речью на саммите АТЭС в южнокорейском Кенчжу.
